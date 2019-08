Джон Траволта переплутав Тейлор Свіфт з трансвеститом на врученні премії: епічне відео

Курйозний випадок стався під час вручення премії MTV Video Music Awards. Епічний ролик став хітом мережі і вже набрав понад 1 мільйон переглядів.

Голлівудський актор Джон Траволта на врученні престижної премії MTV Video Music Awards в ніч з 26 на 27 серпня переплутав співачку Тейлор Свіфт з трансвеститом. Останній знявся в її кліпі на пісню "You Need to Calm Down". Ролик з конфузом актора набрав понад 1 мільйон переглядів.

How did John Travolta mistake Jade for Taylor Swift? #vmas pic.twitter.com/fS5aIHD6if — Jacklyn Krol (@JacklynKrol) 27 серпня 2019 р.

Після того, як реперка Куїн Латіфа оголосила Свіфт переможницею в номінації "Відео року" (за кліп на пісню "You Need To Calm Down"), Траволта розвернувся і простягнув трофей Джейд Джолі. Варто відзначити, що дрег-королева (чоловік Джош Грін при народженні) дійсно схожа на співачку і зіграла її в зазначеному кліпі.

