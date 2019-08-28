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Джон Траволта переплутав Тейлор Свіфт з трансвеститом на врученні премії: епічне відео

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Джон Траволта переплутав Тейлор Свіфт з трансвеститом - фото 1
Джон Траволта переплутав Тейлор Свіфт з трансвеститом / cnn

Курйозний випадок стався під час вручення премії MTV Video Music Awards. Епічний ролик став хітом мережі і вже набрав понад 1 мільйон переглядів.

Голлівудський актор Джон Траволта на врученні престижної премії MTV Video Music Awards в ніч з 26 на 27 серпня переплутав співачку Тейлор Свіфт з трансвеститом. Останній знявся в її кліпі на пісню "You Need to Calm Down". Ролик з конфузом актора набрав понад 1 мільйон переглядів.

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Після того, як реперка Куїн Латіфа оголосила Свіфт переможницею в номінації "Відео року" (за кліп на пісню "You Need To Calm Down"), Траволта розвернувся і простягнув трофей Джейд Джолі. Варто відзначити, що дрег-королева (чоловік Джош Грін при народженні) дійсно схожа на співачку і зіграла її в зазначеному кліпі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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