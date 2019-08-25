Киян розбурхала дівчина з фігурою Кім Кардашян

24 серпня у центрі Києва під час Маршу Гідності помітили жінку в червоній сукні з формами, як у відомої західної зірки Кім Кардашян.

Фотографії ефектної жінки моментально розлетілися соціальними мережами.

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Знімки були зроблені на Хрещатику, куди вона прийшла в супроводі чоловіка. Одну з фотографій опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Костянтин Гришин. "Після параду", – підписав він знімок. На фотографії видно, що яскрава жінка не залишила нікого байдужим, на неї звертали увагу всі перехожі. У коментарях вже активно порівнюють нову зірку соцмереж з Кардашян.

Тим часом сама Кім здивувала фанатів сексуальним фото. Річ у тім, що нещодавно вона запустила нову лінійку косметики та поділилась промо до неї.

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