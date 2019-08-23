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Цій жінці заборонили приходити на роботу в хустці і ось, що вона зробила
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Щоб довести, що зазвичай вона одягається професійно, Джун Рівас опублікувала в соціальних мережах свою фотографію, зроблену у звичайний робочий день. Але її роботодавиця не оцінила головну хустку дівчини.
Коли Джун вказала, що вона точно слідувала правилами компанії, її роботодавиці відповіла їй тим, що створила нові умови: "Ніяких ременів, капелюхів, сандалій, сорочок без спинки, мережив, хвостиків, косичок або національних головних уборів".
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Дівчина повідомила про те, що сталося в Комісію з працевлаштування з рівних можливостей, і поки вони проводили розслідування, вона мала слідувати новому дрес-коду. Оскільки частина правил про охайність і стриманість була видалена, у Джун не було ніяких проблем з дотриманням інструкцій. Схоже, її начальниця забула про перуки... і майже все інше! Як ми бачимо, новий дрес-код не враховує колірні поєднання.
Користувачі інтернету обожнюють Джун! Смілива дівчина твердо відстоює свої права, викладаючи все нові і нові фото, які піднімають настрій її фоловерам. Її хустка не заважала їй виконувати свою роботу, так само як і ці наряди. Фінал історії такий: роботодавиця дівчини продемонструвала шокуючу ступінь нетерпимості, і тепер ця жінка піддається критиці за дискримінацію.
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