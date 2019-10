Джареда Лето не впізнали на зйомках нового трилера (фото)

Лідер гурту 30 Second To Mars Джаред Лето перевтілився у пухкенького маніяка для нового фільму "Дрібниці" (Little Things). Актора складно впізнати у новому образі!

27-річний актор та музикант Джаред Лето продовжує тішити шанувальників своїми перевтіленнями для фільмів. Зараз фронтмен 30 Second To Mars знімається у трилері "Дрібниці" (Little Things), де грає серійного убивцю. Саме на майданчику у Лос-Анджелесі журналісти й побачили Джареда, у якого не змінились лише зачіска та борода. А от замість преса в Лето з'явився пивний живіт, який, вочевидь, є частиною костюму.

І ще: Ножі наголо: фінальний трейлер фільму з Деніелом Крейгом і Крісом Евансом

До слова. колегами за стрічкою з лідером 30 Second To Mars є також оскароносний Рамі Малек, тому варто очікувати, що свіжий трилер справді вразить. Відзначимо, що Лето у кожному своєму фільмі проходитв нейовірне перевтілення: набирав вагу, худнув, змінював колір волосся та навіть не виходив з ролі під час всього процесу зйомок. Сподіваємось, що нова стрічка не завдасть клопотів всім, хто над нею працює, адже колектив "Загону Самогубців" скаржився на витівки Джареда, який справді вирішив мислити, як Джокер.

Читайте також: Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути