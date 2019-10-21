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Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
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Нові драматичні серіали, які вже вийшли та заплановані на осінь 2019, припадуть до душі шанувальникам драми різного формату. Зібрали найкращі драматичні серіали, які точно варті вашої уваги.
Шпигун (16+)
Оригінальна назва: The Spy
Жанр: драма, історичний
Країна: Франція, Ізраїль
Режисер: Гідеон Рафф
У головних ролях: Саша Барон Коен, Ноа Еммеріх, Морад Зауї, Хассам Гансі, Ахмед Булан, Ейт Бен Аззуоз Брахім
Тривалість: 47 хв.
Кількість серій: 6
Сюжет розгортається навколо відомого ізраїльського шпигуна Ілая Коена, про талант перевтілення якого ходять справжні легенди. Йому вдалось влитися до керівництва Сирії та зливати корисну інформацію своїй країні упродовж кількох років. Однак врешті його розкрили та засудили до смертної кари.
Шпигун, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Блудний син (16+)
Оригінальна назва: Prodigal Son
Жанр: драма, кримінал
Країна: США
Режисер: Лі Толанд Крігер
У головних ролях: Том Пейн, Майкл Шин, Аврора Перріно, Кейко Аджена, Лу Даймонд Філліпс
Тривалість: 45 хв.
Кількість серій: 10
У центрі подій психолог-криміналіст Малкольм Брайт, який чудово розуміє хід думок маніяків. Щоправда, причиною для цього є те, що його батьком є відомий серійний убивця на прізвисько Хірург. Малкольм страждає від неврозів, але намагається відпрацьовувати на максимум на роботі, а також налагоджувати доволі складні стосунки з родичами, серед яких і татусь, матір'ю-маніпуляторкою та, на диво, нормальною сестрою.
Блудний син, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Майже сім'я
Оригінальна назва: Almost Family
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Леслі Хедланд
У головних ролях: Бріттані Сноу, Тімоті Хаттон, Емілі Осмент, Мегалін Ечіканвоке, Тамара Тюні
Тривалість: 45 хв.
Кількість серій: 8
У центрі сюжету Джулія Беклі, який не надто щастить ні в особистому житті, ні у роботі. Майже всьому виною дівчина вважає свого батька та те, що вона єдина дитина в родини. Однак насправді її життя перевертається з ніг на голову, коли в медіа з'являється шокуюча новина - батько Джулії Леон Беклі, якого вважають один із провідних медиків в області репродуктивної медицини, - використовував для плодоутворення власну сперму. Тож тепер десятки людей завдяки ДНК-тестам дізнають, що містер Беклі їхній татусь. Тепер у Джулії з'являються і сестри - колишня олімпійська спортсменка Роксі та колишня найкраща подруга Еді. У кожного з них доволі складне життя, тому новоспечена родина намагається триматися разом.
Майже сім'я, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Сучасна любов (16+)
Оригінальна назва: Modern Love
Жанр: мелодрама
Країна: США
Режисер: Еммі Россам, Шерон Хорган, Джон Карні
У головних ролях: Енн Хетевей, Джулія Гарнер, Софія Бутелла, Дев Патель, Тіна Фей, Олівія Кук, Ендрю Скотт
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 8
Незвичайний серіал, кожен епізод якого створено різними режисерами (як у "Чорному дзеркалі", але доброзичливіше і реальніше), базується на однойменній колонці та подкасті від The New York Times. Людські стосунки в умовах сучасного життя є різноманітними, але не менш складними. Кожна серія розповідає про пару та її взаєморозуміння і розвиток.
Сучасна любов, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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