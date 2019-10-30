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Ножі наголо: фінальний трейлер фільму з Деніелом Крейгом і Крісом Евансом

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Ножі наголо 2019: дивитись трейлер фільму - фото 1
Ножі наголо 2019: дивитись трейлер фільму / ET Canada

У мережі з'явився фінальний трейлер до детективної стрічки Ножі наголо (Knives Out), де головні ролі виконали світові зірки. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Lionsgate Films презентувала останній трейлер до фільму Ножі наголо (Knives Out), дата виходу якого запланована вже на 28 листопада.

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Сюжет розповідає про, здається, чудову родину Морріса Робінсона. Після смерті голови сімейства вся ця ідеальність розсипається прямісінько на очах, а таємниця загибелі Морріса неймовірно хвилює частину родичів. Тому вдова та син Робінсона наймають детектива Бенуа Блана, який має розкрити правду про смерть та стосунки в цій сім'ї. Але Робінсони приховують значно більше секретів, аніж може видатись на перший погляд.

У головних ролях: Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон, Джеймі Лі Кертіс

Ножі наголо 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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