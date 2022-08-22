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Дивіться перший офіційний тизер-трейлер серіалу The Last of Us

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Дивіться перший офіційний тизер-трейлер серіалу The Last of Us - фото 1

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував збірний трейлер своїх нових та майбутніх прем'єр. Серед них у загальний ролик додали й перший офіційний тизер-трейлер серіалу за мотивами комп'ютерної гри The Last of Us.

Так, серед різних проєктів у відео показали тизер-трейлер серіалу, який створений за мотивами нашумілої гри The Last of Us. У ролику вперше детально можна роздивитися головних героїв – Джоела та Еллі у виконанні Педро Паскаля та Белли Рамзі.

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Крім того, у відео показали ще двох персонажів – доньку Джоела, Сару та Білла.

Реліз телевізійної адаптації "Одних із нас" від Ніла Дракманна та Крейга Мазіна відбудеться на початку 2023 року. А поки дивіться тизер серіалу The Last of Us, який стартує на позначці 1:40:

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