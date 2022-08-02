Пісня Alyona Alyona прозвучала у французькій комедії від Netflix

Alyona Alyona та Vladimir Cauchemar презентували ще рік тому пісню "Dancer", а нещодавно вона з'явилася, як саундтрек у підлітковій комедії "Небезпечні зв'язки" від стримінгової платформи Netflix. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona підкорила французьких підлітків піснею "Dancer". Цей трек лунає у підлітковій стрічці від Netflix. Прем'єра комедії "Небезпечні зв'язки" відбулася 8 липня.

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Пісня "Dancer" лунає з 62 хвилини фільму "Небезпечні зв'язки".

Пісню "Dancer" можна почути під час однієї зі сцен, коли підлітки організували костюмовану вечірку.

Сьогодні ми звучимо у фрагменті, завтра писатимемо головні саундтреки до топового кіно", – коментує Alyona Alyona.

Комедія "Небезпечні зв'язки" за сюжетом є спробою сучасної інтерпретації однойменного літературного твору авторства Шодерло де Лакло. У центрі історії – дівчину Селен, яка переїхала з Парижа разом із батьком у французьке місто Біарриц. Їй доведеться розпочати навчання у новій школі, де вона закохується у популярного хлопця Трістана. Без інтриг, скандалів та пліток не обходиться. І все відбувається на фоні того, що школярі планують поставити незвичну виставу.

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