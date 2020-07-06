На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня
-
- 58
Найкращі вітання у прозі з Івана Купала 2020 – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які потішать ваших рідних і друзів. Обирайте привітання зі святом, які найбільше припали вам до душі!
Івана Купала у 2020 році випадає на вівторок, 7 липня, тож в цей день варто поздоровити своїх близьких зі святом. До вашої уваги найкращі привітання для найдорожчих! Привітання на Івана Купала подарують гарний настрій вірянам.
І ще: Картинки з Івана Купала: вітальні листівки та відкритки на 7 липня
Зібрали для вас привітання з Івана Купала українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть знайомим найкращі поздоровлення:
Привітання на Івана Купала у прозі 7 липня
***
Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому цьому обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.
***
У свято Івана Купала я хочу побажати гучних веселощів, чудесних забав і дружних гулянь. Нехай в це свято душа повірить в диво, нехай твої очі побачать ту заповітну квітку папороті, нехай серце не знає самотності, нехай у твоєму житті з'явиться промінь удачі, радості та щастя.
***
Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні з тобою трапиться щось неймовірно цікаве, магічне і прекрасне. Бажаю знайти в собі нові сили та відкрити для себе шлях натхнення, бажаю з любов'ю в серці відправитися мандрувати по стежках великих пригод і нових захоплень.
***
Вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю знайти свій вогник надії та слідувати за ним, бажаю вірити в чудеса і бути автором їх творіння. Нехай твоя посмішка розквітає, нехай твоя любов звучить дзвінкою піснею. Бажаю, щоб на Івана Купала до тебе з небес спустилася зірка удачі та, щоб вона завжди була з тобою!
***
У свято Івана Купала від чистого серця хочу побажати, щоб твоє серце билося в ритмі щастя, щоб любов огорнула тебе з ніг до голови, як туман вранці річку, щоб дзвінким хороводом навколо тебе крутилася удача й успіх, щоб душа твоя була сповнена захвату, а тіло – бадьорості та здоров'я.
Короткі вітання з Івана Купала своїми словами
***
У свято Івана Купала від душі бажаю світлої радості душі та щирого кохання, доброго блага і щасливих миттєвостей життя, неймовірних чудес і чарівної удачі, гарної казки життя і великих подій.
***
Вітаю з Івана Купала і від душі бажаю запалити у своїй душі той самий – найяскравіший вогник надії та нехай він приведе тебе до заповітної мрії, до великої любові, до доброго щастя, до справжнього дива.
***
В день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі та пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі та щастя на життєвому шляху.
***
На свято Івана Купала бажаю щасливого життя і блага в домі, добрих надій і світлої любові, великої радості та вірною удачі, міцного здоров'я і хороших людей на шляху, високого достатку і безсумнівного везіння.
***
Зі святом Івана Купала! Бажаю запалити у своєму серці вогник доброї надії, бажаю залишити всі печалі позаду, бажаю знайти в цей таємничий вечір неймовірну силу любові та віри в те, що тебе чекає велика удача.
Оригінальні поздоровлення в День Івана Купала прозою
***
Вітаю зі святом Івана Купала і бажаю на своєму шляху знайти свою квітучу папороть, яка і твоє серце змусить розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров'я, благодаті та радості.
***
Сьогодні наші предки святкували Івана Купала, це та ніч, коли все зло залишається по іншу сторону багаття. Нехай же так і буде в житті кожного з нас, нехай квітку папороті знайде кожен, кому потрібне диво. І нехай попереду чекає тільки щастя і радість, а горе буде спалене в яскравому полум'ї.
***
Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.
***
Нехай у святковому купальському багатті зітліють всі біди та печалі, а ранкова роса принесе більше щастя і радості. Бажаю, щоб чарівна купальська ніч виконала заповітні мрії, подарувала віру і надію в краще, будьте здорові, бадьорі та творчі. Успіху і самого вдалого збігу обставин!
***
Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай говорять, що знайти квітку папороті неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіте яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії та шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.
До теми: Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом
- 06 липня
-
21:48Розвінчані популярні міфи про користь імбиру
-
21:22Найначитаніші люди за знаком Зодіаку
-
21:12Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня
-
21:007 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Холостяк Макс Михайлюк показав нову обраницю-модель
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:31Привітання на День ангела Івана у прозі: побажання своїми словами
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
20:02Картинки з Днем ангела Івана 2020: листівки і відкритки на іменини
-
19:52Ранній шлюб назвали однією з причин поширеної поганої звички
-
19:44Кухня чи ванна: у Нью-Йорку здають квартиру з дивним плануванням
-
19:25Маша Єфросиніна захопила сімейним знімком
-
19:13Чи спеції та гостра їжа рятують від коронавірусу
-
19:05Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:54Apple відмовилася ремонтувати застарілі MacBook: названа причина
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
18:30Картинки з Івана Купала: вітальні листівки та відкритки на 7 липня
-
18:22Користь поцілунків, або три причини цілуватися частіше
-
18:17Рятувальниця Малібу: зваблива Демі Роуз у купальнику (фото)
-
18:10Привітання з Днем ангела Івана 2020: вірші, смс і проза з іменинами
-
18:00Гороскоп на 7 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Так виглядають найпопулярніші спідниці цього літа
-
17:46Чоловік перетворив моторошне горище у рай для дружини: фото
-
17:40Свято Івана Купала 2020: дата, традиції та обряди, які треба зберегти
- 06 липня
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
17:10Чи передається коронавірус через взуття: відповідь медиків
-
14:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
13:146 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня
-
07:27Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок
- 05 липня
-
21:51Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів
-
19:23Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple
-
17:47Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
-
14:27Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:52Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня
-
08:3210 порад, які допоможуть вам не переїдати
- 04 липня
-
21:21Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
-
18:23Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин
-
15:10Названі способи раз і назавжди позбутися печії
-
12:43Три причини, чому буває нудно на роботі
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня
-
08:33Audi створили перший в світі електромобіль з трьома моторами
- 03 липня
-
21:32Методом проб і помилок: учені назвали 3 умови, які гарантують жіночий оргазм
-
18:03ТОП 10 хітів, які очолювали чарти Billboard у 90-х: ностальгійна добірка
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали