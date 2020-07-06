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Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня

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Вітання з Івана Купала

Найкращі вітання у прозі з Івана Купала 2020 – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які потішать ваших рідних і друзів. Обирайте привітання зі святом, які найбільше припали вам до душі!

Івана Купала у 2020 році випадає на вівторок, 7 липня, тож в цей день варто поздоровити своїх близьких зі святом. До вашої уваги найкращі привітання для найдорожчих! Привітання на Івана Купала подарують гарний настрій вірянам.

І ще: Картинки з Івана Купала: вітальні листівки та відкритки на 7 липня

Зібрали для вас привітання з Івана Купала українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть знайомим найкращі поздоровлення:

Привітання на Івана Купала у прозі 7 липня

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Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому цьому обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.

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У свято Івана Купала я хочу побажати гучних веселощів, чудесних забав і дружних гулянь. Нехай в це свято душа повірить в диво, нехай твої очі побачать ту заповітну квітку папороті, нехай серце не знає самотності, нехай у твоєму житті з'явиться промінь удачі, радості та щастя.

Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня - фото 414323

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні з тобою трапиться щось неймовірно цікаве, магічне і прекрасне. Бажаю знайти в собі нові сили та відкрити для себе шлях натхнення, бажаю з любов'ю в серці відправитися мандрувати по стежках великих пригод і нових захоплень.

***

Вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю знайти свій вогник надії та слідувати за ним, бажаю вірити в чудеса і бути автором їх творіння. Нехай твоя посмішка розквітає, нехай твоя любов звучить дзвінкою піснею. Бажаю, щоб на Івана Купала до тебе з небес спустилася зірка удачі та, щоб вона завжди була з тобою!

***

У свято Івана Купала від чистого серця хочу побажати, щоб твоє серце билося в ритмі щастя, щоб любов огорнула тебе з ніг до голови, як туман вранці річку, щоб дзвінким хороводом навколо тебе крутилася удача й успіх, щоб душа твоя була сповнена захвату, а тіло – бадьорості та здоров'я.

Короткі вітання з Івана Купала своїми словами

***

У свято Івана Купала від душі бажаю світлої радості душі та щирого кохання, доброго блага і щасливих миттєвостей життя, неймовірних чудес і чарівної удачі, гарної казки життя і великих подій.

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Вітаю з Івана Купала і від душі бажаю запалити у своїй душі той самий – найяскравіший вогник надії та нехай він приведе тебе до заповітної мрії, до великої любові, до доброго щастя, до справжнього дива.

***

В день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі та пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі та щастя на життєвому шляху.

Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня - фото 414325

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На свято Івана Купала бажаю щасливого життя і блага в домі, добрих надій і світлої любові, великої радості та вірною удачі, міцного здоров'я і хороших людей на шляху, високого достатку і безсумнівного везіння.

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Зі святом Івана Купала! Бажаю запалити у своєму серці вогник доброї надії, бажаю залишити всі печалі позаду, бажаю знайти в цей таємничий вечір неймовірну силу любові та віри в те, що тебе чекає велика удача.

Оригінальні поздоровлення в День Івана Купала прозою

***

Вітаю зі святом Івана Купала і бажаю на своєму шляху знайти свою квітучу папороть, яка і твоє серце змусить розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров'я, благодаті та радості.

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Сьогодні наші предки святкували Івана Купала, це та ніч, коли все зло залишається по іншу сторону багаття. Нехай же так і буде в житті кожного з нас, нехай квітку папороті знайде кожен, кому потрібне диво. І нехай попереду чекає тільки щастя і радість, а горе буде спалене в яскравому полум'ї.

***

Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня - фото 414324

***

Нехай у святковому купальському багатті зітліють всі біди та печалі, а ранкова роса принесе більше щастя і радості. Бажаю, щоб чарівна купальська ніч виконала заповітні мрії, подарувала віру і надію в краще, будьте здорові, бадьорі та творчі. Успіху і самого вдалого збігу обставин!

***

Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай говорять, що знайти квітку папороті неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіте яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії та шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

До теми: Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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