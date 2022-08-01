Цікаві серіали серпня 2022: ТОП 7 новинок, які заслуговують на увагу

Найочікуваніші прем'єри серіалів серпня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть в останній місяць літа!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У серпні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі та мультсеріалом для дорослих.

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Пісочний чоловік/ Сендмен (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Sandman

The Sandman Жанр: фантастика, драма, за коміксами

фантастика, драма, за коміксами Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Аллан Гейнберг

Аллан Гейнберг У головних ролях : Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Вів'єн Ачеампонг, Бойд Голбрук, Чарлз Денс, Асим Чаудрі

: Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Вів'єн Ачеампонг, Бойд Голбрук, Чарлз Денс, Асим Чаудрі Тривалість : 30-60 хв.

: 30-60 хв. Коли: з 5 серпня 2022

Сюжет розгортається навколо повелителя снів, який у 1916 році потрапляє у полон до чарівника. І лице через 105 років йому вдається втекти і тепер пора наводити лад у своєму царсті. Стрічка базується на однойменних коміксах Ніла Геймана.

Пісочний чоловік, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Я є Ґрут

Оригінальна назва мовою серіалу: I Am Groot

I Am Groot Жанр : фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами

: фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами Країна : США

: США Режисер: Кевін Файгі

Кевін Файгі У головних ролях: Він Дізель

Він Дізель Тривалість : 5-30 хв.

: 5-30 хв. Коли: з 10 серпня 2022

Сюжет розповідає про одного з улюбленців кіновсесвіту Marvel малюка Ґрута. У кожному з коротких епізодів він знайомиться з новими героями у своїй мандрівці галактикою. І далеко не всі будуть сприяти подорожі головного героя.

Я є Ґрут, дивитись трейлер серіалу онлайн:

5 днів в "Меморіалі" (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Five Days at Memorial

Five Days at Memorial Жанр: драма

драма Країна : США

: США Режисер : Джон Рідлі, Карлтон К'юз

: Джон Рідлі, Карлтон К'юз У головних ролях : Шаррон Мет'юз, Тед Атертон, Деррін Бейкер, Джессіка Греко

: Шаррон Мет'юз, Тед Атертон, Деррін Бейкер, Джессіка Греко Тривалість : 30-50 хв.

: 30-50 хв. Коли: з 12 серпня 2022

Сюжет базується на реальних подіях у період урагану "Катріна" та розповідає про виснажених працівників однієї з лікарень в Новому Орлеані. Їм доводиться приймати дуже важкі рішення щодо пацієнтів у моторошних умовах. Медикам упродовж 5 днів потрібно було підтримувати життя людей, які повністю залежали від обладнання та електрики.

5 днів в Меморіалі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Історії ходячий мерців (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Tales of the Walking Dead

Tales of the Walking Dead Жанр: драма, жахи, антологія, зомбі апокаліпсис

драма, жахи, антологія, зомбі апокаліпсис Країна: США

США Режисер: Бріджет Севедж Коул, Даніель Круді

Бріджет Севедж Коул, Даніель Круді У головних ролях: Ентоні Едвардс, Паркер Поузі, Террі Крюз, Поппі Лю, Джилліан Белл

Ентоні Едвардс, Паркер Поузі, Террі Крюз, Поппі Лю, Джилліан Белл Тривалість: 30-40 хв.

30-40 хв. Коли: з 14 серпня 2022

Сюжет базується на сонові серіалу "І мертві підуть" ("Ходячі мерці") і розповідає окремі історії різних людей, які намагаються вижити під час апокаліпсиса.

Історії ходячий мерців, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Жінка-Галк: Адвокатка (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk: Attorney at Law Жанр: фантастика, за коміксами, пригоди

фантастика, за коміксами, пригоди Країна: США

США Режисер : Джессіка Ґао

: Джессіка Ґао У головних ролях: Тетяна Маслані, Марк Раффало, Тім Рот, Джинджер Гонзага, Рене Еліз Голдсберрі

Тетяна Маслані, Марк Раффало, Тім Рот, Джинджер Гонзага, Рене Еліз Голдсберрі Тривалість : 30 хв.

: 30 хв. Коли: з 17 серпня 2022

Сюжет розповість про адвокатку Дженніфер Волтерс, яка має цікаву роботу, вірних друзів і не зовсім звичайних родичів. Дівчина є кузиною геніального науковця Брюса Беннера, якого світ знає в образі Халка. Через інцидент головна героїня також отримує такі ж суперсили, і тепер про адвокатську анонімність можна забути. До того ж, Дженніфер отримує пропозицію займатись справами суперзловмисників та супергероїв, що не робить її життя легшим.

Жінка-Галк: Адвокатка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Теккен: Кровні узи (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : Tekken: Bloodline

: Tekken: Bloodline Жанр : аніме, бойовик, фантастика

: аніме, бойовик, фантастика Країна: Японія

Японія Режисер: Netflix

Netflix У головних ролях: -

- Тривалість: 30 хв.

30 хв. Коли: з 18 серпня 2022

Сюжет базується на популярній грі Tekken та розповість історію Дзіна Кадзами (персонаж 3 частини франшизи). Ще у юному віці він завдяки матері почав опановувати бойові мистецтва. Але цього було надто мало і монстр вбив його найціннішу людину. Тепер Дзін починає свій шлях помсти і для цього йому потрібно стати найкращим у бою.

Теккен: Кровні узи, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Дім Дракона (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : House of the Dragon

: House of the Dragon Жанр : драма, фантастика, пригоди

: драма, фантастика, пригоди Країна: США

США Режисер: Мігель Сапочнік, Джордж Мартін, Раян Кондел

Мігель Сапочнік, Джордж Мартін, Раян Кондел У головних ролях: Педді Консидайн, Емма Д'арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс

Педді Консидайн, Емма Д'арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс Тривалість : 40-60 хв.

: 40-60 хв. Коли: з 21 серпня 2022

Серіал є приквелом до "Гри престолів" та розповість історію, що відбувалась за два століття до подій вже відомої битви за трон. Саме про сімейство Таргарієнів глядачі дізнаються значно більше, адже побачать події війни "Танець Драконів" - боротьби між двома гілками дому Таргарієнів.

Дім Дракона, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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