На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дівчина тижня: модель Ія Остергрен, яка підкорює чоловіків нереально довгими ногами
-
- 303
Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ія Остергрен – модель зі Швеції, яка зводить з розуму чоловіків своїми ногами.
Модель зі Швеції, яку звуть Ія Остергрен, просто вбиває наповал всіх, хто бачить її вперше. І йдеться про довжину її "нескінченних" ніг. Їхня аномальна довжина змушує вдивлятися у неї, не розуміючи, як природа-матінка могла нагородити таким даром.
Більше красунь: ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
Мільйони чоловіків у всьому світі божеволіють від фітнес-моделі зі, яка завоювала серця представників протилежної статі своїми довгими ногами. При зрості 178 сантиметрів довжина її ніг складає 108 сантиметрів.
Коли Ія була підлітком, вона дуже соромилася свого росту і вважала себе гидким каченям. Але подорослішавши, вона зайнялася фітнесом і перетворилася не просто у фітоняшку, а стала справжнім прикладом для наслідування. На її сторінку в Instagram зараз підписано майже 250 тисячі осіб.
У 2013 році дівчина вийшла заміж за чемпіона Швеції з бодібілдингу Торб'єрна Остергрена і народила йому двох дочок. Щоб Ія відновилася після пологів, чоловік сам взявся тренувати її. Тепер в рідній країні дівчину називають скандинавською богинею.
Публікації самої моделі стали набирати популярність в Instagram тільки з 2016 року. Тоді ж дівчина вирішила додавати до своїх постів не тільки англомовні хештеги, а й російські. Спочатку це був просто хештег #фітнес, а тепер це вже цілий набір слів: #фітнесбікіні, #тренування, #спортивнідівчата.
Ія Остергрен у мережі ділиться з своєю аудиторією відвертими знімками. Вона регулярно виставляє фотографії як з спортзалу, так і з вулиці, доводячи, що погодні умови її анітрохи не лякають. Заціни!
Читайте також: Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
17:23Цей тип харчування визнали корисним для здоров'я
-
17:00Дівчина тижня: модель Ія Остергрен, яка підкорює чоловіків нереально довгими ногами
-
16:48Volkswagen зробить конкурента Land Rover Defender
-
16:33У мережі показали найкрасивіші фото Чумацького шляху в 2018 році
-
16:13Не все так радісно: п'ять основних недоліків пишного бюста
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
15:56Xiaomi Mi9 і Mi Mix 4 оснастять топовими камерами
-
15:41Мерая Кері радить: рецепт різдвяного печива від зірки
-
15:20Новий рік 2019: головні новорічні традиції, обряди і прикмети
-
14:53Науковці назвали продукти, які запобігають переїданню
-
14:32Сальма Хайєк показала струнку фігуру в купальнику
-
14:13Google додала нову корисну функцію в усі смартфони на Android
-
13:55Три головні властивості імбиру, про які має знати кожен
-
13:29Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:55Капітан Марвел: з'явився телевізійний трейлер
-
12:29Незвичайне оленя здивувало Reddit: відеофакт
-
11:54Скільки можна зберігати їжу після свят
-
11:26Кендалл Дженнер у бікіні у снігу розбурхала мережу
-
10:52Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують
-
10:29Британці розповіли, що рятує від депресії
-
09:54Курйозна Кім Кардашян знову показала свої форми
-
09:31Прогноз погоди 30 грудня в Україні
-
08:59Оля Полякова підкорила фанатів пікантним знімком
-
08:31Ці соки допомагають зміцнити імунітет
-
17:00Дівчина тижня: модель Ія Остергрен, яка підкорює чоловіків нереально довгими ногами
-
15:20Новий рік 2019: головні новорічні традиції, обряди і прикмети
-
13:29Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся
-
11:54Скільки можна зберігати їжу після свят
-
09:31Прогноз погоди 30 грудня в Україні
- 29 грудня
-
23:03Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото
-
19:00Х-фактор 9 сезон 18 випуск: дивитися онлайн фінал 29-12-2018
-
17:25ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
-
14:14Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
-
11:42Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року
- 28 грудня
-
20:53Названо продукти, які категорично не підходять для вечері
-
19:00Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:51Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти
-
13:58KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
-
11:05Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу
-
07:14Прогноз погоди в Україні 28 грудня
- 27 грудня
-
20:56Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження
-
18:00Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018
-
16:00ТОП-10 зарубіжних книжок 2018 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
14:21Спортивні досягнення українців у 2018 році: є, чим пишатися
-
11:30Долучайся до найдобрішої зимової акції!
-
10:21Нові пісні грудня: плейлист популярної музики
-
07:16Прогноз погоди 27 грудня в Україні
- 26 грудня
-
21:00Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото
-
18:05Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ