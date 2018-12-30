Дівчина тижня: модель Ія Остергрен, яка підкорює чоловіків нереально довгими ногами

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ія Остергрен – модель зі Швеції, яка зводить з розуму чоловіків своїми ногами.

Модель зі Швеції, яку звуть Ія Остергрен, просто вбиває наповал всіх, хто бачить її вперше. І йдеться про довжину її "нескінченних" ніг. Їхня аномальна довжина змушує вдивлятися у неї, не розуміючи, як природа-матінка могла нагородити таким даром.

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Мільйони чоловіків у всьому світі божеволіють від фітнес-моделі зі, яка завоювала серця представників протилежної статі своїми довгими ногами. При зрості 178 сантиметрів довжина її ніг складає 108 сантиметрів.

Коли Ія була підлітком, вона дуже соромилася свого росту і вважала себе гидким каченям. Але подорослішавши, вона зайнялася фітнесом і перетворилася не просто у фітоняшку, а стала справжнім прикладом для наслідування. На її сторінку в Instagram зараз підписано майже 250 тисячі осіб.

У 2013 році дівчина вийшла заміж за чемпіона Швеції з бодібілдингу Торб'єрна Остергрена і народила йому двох дочок. Щоб Ія відновилася після пологів, чоловік сам взявся тренувати її. Тепер в рідній країні дівчину називають скандинавською богинею.

Публікації самої моделі стали набирати популярність в Instagram тільки з 2016 року. Тоді ж дівчина вирішила додавати до своїх постів не тільки англомовні хештеги, а й російські. Спочатку це був просто хештег #фітнес, а тепер це вже цілий набір слів: #фітнесбікіні, #тренування, #спортивнідівчата.

Ія Остергрен у мережі ділиться з своєю аудиторією відвертими знімками. Вона регулярно виставляє фотографії як з спортзалу, так і з вулиці, доводячи, що погодні умови її анітрохи не лякають. Заціни!

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