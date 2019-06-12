Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму

Що таке детокс та яка його небезпека / maximum.fm

Детокс – це спосіб очищення організму від токсинів, та чи здатні на це напої, які набувають шаленої популярності з кожним днем? Чи корисно пити детокс-коктейлі, яка від них шкода, а також чи є правильна альтернатива. Все це читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Детокс-програми люди часто вважають ідеальним варіантом очищення організму та вірять в те, що з їхньою допомогою можна швидко схуднути. Особливістю такого методу очищення є те, що вам потрібно витрачати мінімум зусиль, а результат, як обіцяють, буде максимальним. Щоправда, не всі детокс-напої є кориними, та й тривала детокс-дієта може негативно вплинути на ваше здоров'я.

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Більше про детокс-коктейлі нам розповіла Ольга Дорош: фізіолог людини, хімік-біолог, спеціаліст зі здорового харчування, співзасновник Школи здорового способу життя ActiveLife.

Що ж таке детокс?

Під терміном детоксикація лікарі мають на увазі систему процедур і дієту, яка допоможе вивести з організму пацієнта токсичні речовини, отрути, які в нього потрапили, допоможе налагодити процеси травлення.

Детокс – скорочення від цього терміну, буквально можна перекласти, як "очищення".

Що важливо знати та пам'ятати: в нашому організмі є, як мінімум, 4 органи, які якраз і виконують фізіологічну функцію детоксу – це шкіра, печінка, нирки та кишківник. От про них ми і мали б дбати щодня, і в першу чергу, якщо є бажання бути здоровим, жити довго і мати струнку фігуру.

Детокс-напої / SobKor

Але коли ми чуємо слово детокс, то в голові одразу виникають думки про соки, detox-води, дієти, чистки, тощо. Немедичні детокс-програми – дуже вдалий бізнес. Людям завжди хочеться позбутись бруду та негативу. Особливо таким легким способом, як тиждень попити соки.

Ні для кого не буде дивним той факт, що детокс-напої сприяють схудненню. Але це відбувається не через те, що організм позбувається зайвого.

Було б дивно не худнути при мінімумі калорій у раціоні. Однак, худнути за допомогою детоксу – неефективно. Людина худне не завдяки очищенню від шлаків і токсинів, а тому, що споживає дуже мало калорій та попросту втрачає воду. Після детоксу всі кілограми повернуться, адже ви почнете вести звичний спосіб життя.

Ніяка система детокс-соків не допоможе вам бути здоровим, якщо ви їсте всіляке харчове сміття, регулярно вживаєте алкоголь та викурюєте пачку сигарет за день.

Причому зловживання детокс-напоями може вкрай негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття. Тому перед тим, як замовляти собі курс детокс-коктейлів – порадьтесь зі своїм лікарем.

Усі detox програми розраховані винятково на здорових людей. Ви впевнені, що ви здорові? Коли останній раз ви здавали аналізи, проходили медогляд?

Підірвати здоров’я дуже легко!

На детокс-програмах ви дуже швидко можете отримати проблеми зі здоров'я та загострення хронічних хвороб, як от, гастрит, порушення кислотності, проблеми з нирками чи з жовчним. Більш дієвим буде налагодження свого харчування та режиму дня.

Не забудьте про консультацію з лікарем / antirak

Можна робити один розвантажувальний день на тиждень на тих же смузі чи соках, але до цього треба підходити з розумом, а не об’їдатися напередодні і після. Для м’ясоїдів – робіть собі вегетаріанський день, це вже буде супердетоксом для вас.

Альтернатива детокс-напоям є. І ви можете готувати її самостійно в себе вдома. Зокрема, мова йде про смузі. Якщо говорити про детокс-соки та смузі, то різниця в тому, що в смузі ми використовуємо цільні плоди. Клітковина сприяє довшому засвоєнню продукту і це не піднімає так різко рівень цукру в крові. А ще вона є корисною для роботи кишківника та бактерій, які в ньому живуть і відповідають за наш імунітет.

Звичайно є і овочеві соки, де дуже мало цукрів. Та принципова різниця саме в клітковині.

Смузі – це як вишукана страва, де можна додавати кілька продуктів, різні зерна, горіхи, тощо. Вони поживні, ситні і що головне – їх без проблем можна приготувати вдома.

Кілька порад для тих, хто хоче готувати смузі вдома:

Перше правило: щоб смузі чи зелений коктейль був більш однорідним – спершу збивайте в блендері зелень із невеликою кількістю води, а вже після цього додавайте фрукти, овочі чи ягоди.

Зелень – це прекрасне джерело рослинного білка, клітковини, і засіб для підняття гемоглобіну. Якщо ви починаєте пити зелені коктейлі та готувати смузі з зеленню – використовуйте листя салату чи шпинату, бо вони мають нейтральний смак і аромат. А загалом можна готувати їх з капустою, броколі, кінзою, петрушкою, кропом, базиліком і всім, що вам до смаку.

Друге правило-порада: в зелених коктейлях має бути 80% зелені та лише 20% фруктів чи овочів. До цього варто прагнути.

Для вас ми підготували кілька рецептів смузі, які дуже просто зробити в домашніх умовах.

Рецепти корисних смузі

Смузі з огірком

Смузі з огірком

Такий смузі допомагає боротись зі спрагою, а його інгредієнти стимулюють роботу кишківника та сприяють підтриманню тонусу шкіри.

Інгредієнти:

огірок – 100-200 г;

листя салату – 10-20 г (жменя);

сік половини лимона;

мед – чайна ложка;

вода – 150 мл.

Приготування: Огірки миємо, нарізаємо та ріжемо невеликими шматками. Листя салату миємо. Закидаємо овочі до чаші блендера, додаємо мед, сік лимона та воду. Готуємо смузі.

Вартість порції напою: 10 гривень.

Смузі з зеленню та томатами

Смузі з зеленню та томатами

Його пікантний смак чудово поєднується з м’ясними стравами та сприяє засвоєнню заліза з них, оскільки містить багато вітаміну С. Такий смузі стимулює виділення жовчі та сприяє роботі шлунково-кишкового тракту, нормалізує рівень цукру в крові, допомагає боротись з набряками та здуттям.

Інгредієнти:

томати чері – 100-200 г;

петрушка – 10 г;

кріп – 10 г;

часник – 2 г;

сік лимона – чайна ложка;

вода – 130 мл;

перець за смаком.

Приготування: Збиваємо у блендері зелень з водою. Додаємо суміші томати, сік лимона, перець та часник. Збиваємо до однорідної маси.

Вартість порції напою: 16 гривень.

Зелений коктейль зі шпинатом

Зелений коктейль зі шпинатом

Шпинат цінується дієтологама за високий вміст рослинного білка, вітамінів С, Е і групи В, які оздоровлюють шкіру. Іноді його називають "віником для кишківника", адже він містить багато клітковини. Завдяки антиоксидантам, шпинат сприяє роботі серцево-судинної та лімфатичних систем та допомагає боротись зі старінням. Ківі є корисним для судин, допомагає знизити артеріальний тиск та нормалізувати артеріальний обмін. Банани містять багато магнію, який допомагає боротись з судомами, безсонням та поганим настроєм. А в 100 г бананів всього 89 ккал, тож в помірних кількостях він не принесе шкоди вашій фігурі.

Інгредієнти:

шпинат – 25г;

апельсин – 1 шт;

банан – 1 шт;

ківі – 1 шт;

вода – 150 мл.

Приготування: Збиваємо у блендері шпинат з водою. Додаємо очищені та нарізані апельсин, банан і ківі. Збиваємо до однорідної маси.

Вартість порції напою: 16 гривень.

Смузі з зеленою гречкою

Смузі з пророщеною зеленою гречкою

Зелена гречка – джерело добре засвоюваного рослинного білка, вітамінів та мінералів. Вона нормалізує рівень цукру та холестерину в крові. Така гречка є складним вуглеводом, тому ви довше відчуватимете ситість. А також у ній міститься речовина рутин, яка зміцнює судини. В 100 г полуниці лише 30 ккал! Вона містить ендорфіни – гормони радості. Завдяки високому вмісту фолієвої кислоти, полуниця сприяє кровотворенню та покращує пам'ять. Має антиоксидантні властивості (ними володіє антоціан, який відповідає за яскравість її кольору; антоціан також знижує рівень холестерину в крові). Корисна ця ягода для нашого серця. Сприяє зниженню артеріального тиску, нормалізує обмін речовин та допомагає позбутися набряків. Ще однією корисною властивістю є наявність в ній ресвератролу – речовини, яка уповільнює процеси старіння.

Інгредієнти:

зелена пророщена гречка – 50 г;

полуниця – 100 г;

банан – 1 шт;

вода – 150 мл.

Приготування: Спершу замочуємо гречку на ніч. Додаємо гречку до блендера, закидаємо полуницю та нарізаний банан. Заливаємо все водою. Збиваємо до однорідної суміші.

Вартість порції напою: 15 гривень.

Якщо ви не готові пити смузі – ці прості поради допоможуть покращити самопочуття та допомогти організму.

Порада №1: зведіть до мінімуму вживання рафінованих продуктів (такі, що пройшли велику обробку): цукор, біле борошно, рафіновані олії, каші швидкого приготування, магазинні солодощі.

Порада №2: алкоголь і куріння табу для здорової людини. Немає сенсу проходити детокс чи снідати селерою, якщо ви палкий прихильник цигарок "на десерт".

Порада №3: менше кави – більше води. Спробуйте місяць пити натщесерце воду та впродовж дня випивати літр звичайної води. В день можна випити чашку кави (без цукру та вершків). Змініть каву на трав’яні чаї та воду і вже через місяць ви будете приємно здивовані першими результатами в самопочутті та фігурі.

Порада №4: більше рухайтесь! Можливо, на перший погляд, ця порада не має нічого спільного з детоксом, але це не так. Рух, правильна постава – те, що допомагає нашому кишківнику й організму краще працювати. Денна норма кроків – 8 тисяч. Скільки кроків щодня проходите ви?

Найцінніша і найважча для виконання порада – сон. Наші органи та системи оновлюються в період 23.00-2.00. Тому проаналізуйте, скільки часу на відновлення отримує ваш організм, якщо ви щоразу лягаєте о 1 год ночі?

Як бачите, все надзвичайно просто. А приготування домашніх смузі дозволить вам економити тисячі гривень та бути впевненими в тому, чим ви "очищаєте" організм. Будьте здоровими та бережіть себе!

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