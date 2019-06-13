Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах

Як прибрати надокучливі боки та живіт сьогодні цікавить багатьох жінок. Як швидко позбавитися від живота і за короткі терміни стати володаркою звабливої фігури розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Причини появи животика

Основною причиною, з якої з'являється живіт і боки є надмірне вживання солодкої і жирної їжі. Вуглеводи і жири перетворюються нашим організмом у відкладення між м'язовою тканиною і шкірою, тобто "про запас" (на чорний день). Також організм такі ж запаси робить між м'язовими тканинами і внутрішніми органами, заповнюючи всю черевну порожнину і створюючи нам проблему: як прибрати боки і живіт.

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Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах / osporte

Натуральні засоби для схуднення

Крім фізичних навантажень і обмежень калорійності процес позбавлення від бочків і живота (тобто жиру) можна істотно прискорити почавши щодня вживати такі продукти:

Лляна олія – ​​найдешевше джерело жирних кислот, які необхідні для розщеплення жирових клітин. Рекомендується вживати по 1 чайній ложці на день (вранці). Червона риба (жирна, наприклад сьомга) – більш дороге джерело жирних кислот, ніж лляна олія, але і більш корисне. Рекомендується їсти по 200 грам червоної риби щодня.

Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах / Craftlog

Цитрусові (тобто лимони, грейпфрути) – ці фрукти не тільки піднімають ваш імунітет, але і допомагають розщеплювати жир. Кава – тонізуючий напій, який піднімає тиск, підсилює кровотік і підвищує обмін речовин.

Універсальні способи спалювання жиру на боках і животі

До них сміливо можна віднести: біг (саме підтюпцем на порівняно довгі дистанції), баню (без фанатизму), плавання і деякі косметологічні процедури (масажі та обгортання). Всі вони по-своєму хороші, в залежності від конституції тіла і кількості зайвої ваги (а також фінансових можливостей і доступності за часом) можна поєднувати різні заняття в будь-яких пропорціях і кількостях, але! Схуднення і прибирання боків і живота – процес поступовий, що підкоряється своїм власним законам.

Як впоратися з жиром внизу живота?

Для цього є чудова вправа. Виконується вона лежачи на жорсткій рівній поверхні. Не відриваючи поперек від поверхні, підняти вертикально випрямлені ноги. Далі ускладнити такий вертикальний підйом прямих ніг поєднанням підйому таза з відривом куприка від поверхні. Саме така вправа збільшує навантаження на м'язи нижньої частини живота. Кратність повтору цієї щоденної вправи варто співвіднести зі своїм загальним фізичним станом і здоров'ям.

Прості вправи для плоского живота – дивіться відео:

Складіть список стоп-продуктів

Викресліть з раціону будь-яке м'ясо, приготоване на вогні – готуйте на пару. Забудьте про фаст-фуд, чіпси і сухарики, молочні коктейлі, морозиво – замість них приготуйте дієтичні закуски: скибочки моркви або зелених яблук, свіжі ягоди. Якщо вас мучить спрага, пийте просту воду: в півлітровій пляшці зеленого чаю міститься близько 135 ккал, лимонад такого ж обсягу містить більше 200 ккал.

Сама по собі кока-кола не призведе до ожиріння, як свідчить популярний міф про газовану воду, але тим, хто бажає схуднути, краще від неї відмовитися.

Стрес і шкідливі звички

Зверніть увагу на шкідливі звички. Куріння, алкоголь, відсутність нормального режиму дня – все це шкідливі звички, які представляють собою стрес для організму. Збільшення ваги в стресових станах – звичайна справа. Стрес змушує наш організм перерозподіляти жир, переносити його з інших ділянок, наприклад, з стегон на живіт. Тому, якщо ви курите і раз на тиждень влаштовуєте посиденьки з алкоголоем, не дивуйтеся, що боки і живіт не йдуть.

Чи можна прибрати боки за тиждень в домашніх умовах?

Вправи для пресу в домашніх умовах – дивіться відео:

Прибрати боки вдома – цілком реально навіть за короткий термін. Але, щоб домогтися бажаного результату, необхідно зробити схуднення своїм пріоритетом. Говорячи про те, як прибрати боки на талії, не можна недооцінювати роль правильної мотивації. Вона дуже важлива і повинна викликати позитивну реакцію. Не можна говорити собі: "хочу схуднути, тому що жахливо виглядаю, не можу носити красиві речі або соромлюся вийти на вулицю". Набагато ефективніше працює прямий стимул, коли ви бачите кінцеву мету:

краще виглядати, щоб сподобатися хлопцю або дівчині;

поліпшити своє самопочуття;

почати вести більш активний спосіб життя без перешкод;

перестати виділятися на тлі інших людей.

Але одного лише правильного настрою мало! Не можна лежати вдома на дивані, їсти жирну або солодку їжу і скидати вагу.

Які вправи допоможуть прибрати живіт і боки

Вправа №1

Ця вправа дуже ефективна і знайома кожному – нахили тулуба вправо, потім вліво. Вихідна позиція: стоячи, ноги розведені на рівні плечей, руки на поясі. Виконувати нахили потрібно не поспішаючи, на кожну сторону 15-20 разів.

Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах / Fitnessera

Вправа №2

Вихідна позиція: стоячи, ноги розведені на рівні плечей, руки зігнуті в ліктях і знаходяться навпроти грудей. У цьому положенні починаємо проводити різкі повороти тулуба на видиху. Тривалість вправи 5 хвилин.

Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах / Fitnessera

Вправа №3

Вихідна позиція: лежачи на підлозі, руки як опора лежать уздовж тулуба (можна покласти під сідниці), ноги відірвані від підлоги на 10-15 сантиметрів. У такому положенні імітуйте рух ножиць, поки не втомитеся. Перепочивши, виконайте ще кілька підходів.

Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах / Fitnessera

Тренування черевного преса

Сидячи підняти над підлогою випрямлену або зігнуту ногу, утримувати її заданий час. Потім змінити ногу. Проста вправа прибирає жир зі стегон, живота, тренує серцевий м'яз. Ускладнений варіант: відірвати від підлоги схрещені в щиколотках ноги, натискаючи верхньої на нижню. Так зміцнюється мускулатура черевного преса і ніг.

Вправи для пружних сідниць і плоского живота – дивіться відео:

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