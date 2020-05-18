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День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
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Щорічно 18 травня по всьому світу відзначають свято – Міжнародний день музеїв. Зазвичай, з цієї нагоди, музеї працюють безкоштовно, але під час карантину чимало музеїв запрошують відвідувачів на онлайн-екскурсії. Підготували для вас добірку музеїв, які віртуально відкрили свої двері для гостей.
Дім-музей Фріди Кало в Мехіко
Видатна художниця Фріда Кало жила у відомому Блакитному будинку, її роботи зможе вирізнити навіть далека від мистецтва людина, адже її стиль унікальний та особливий. Зараз кожен може оцінити 360-градусну VR-виставку за ЦИМ посиланням! Поціновувачі мистецтва можуть оглянути не лише самі кімнати й майстерню Фріди, але й територію довкола домівки – сад, яким прогулювалася та надихалася художниця.
Більше про цей музей ТУТ.
І ще: Відкрився перший музей коронавірусного мистецтва: експонати вражають
Музей студії Ghibli Хаяо Міядзакі
Ісао Такахата та Хаяо Міядзакі сторили у Японії анімаційну студію Ghibli, на якій з'явилися найвидатніші роботи Міядзакі, що принесли його світову славу та визнання: "Віднесені привидами", "Мій сусід Тоторо", "Мандрівний замок", "Принцеса Мононоке", "Служба доставки Кікі, юної відьми", "Небесний замок Лапута", "Рибка Поньо на кручі", "Навсікая з Долини Вітрів" та інші. Для всіх поціновувачів аніме та шанувальників Хаяо це місце обов'язкове до відвідування. Зараз зробити легше, адже у мережі є 5 відеоекскурсій студією за ЦИМ посиланням.
Більше про цей музей ТУТ.
Віртуальний музей старих версій
Цей ностальгійний сайт містить добірку, яка зацікавить справжніх прихильників технологій та інтернету, адже головні експонати цього музею – старі версії відомих сайтів. І подивитися їх ви можете за ЦИМ посиланням. Також серед колекції є різні версії популярних сервісів, програм, операційних систем, ігор тощо.
Більше про цей музей ТУТ.
Найвідоміші музеї світу онлайн
А ще компанія Google запустила акцію Arts & Culture, до якої приєдналися понад 500 музеїв і галерей зі всього світу. Користувачі мережі інтернет матимуть змогу побачити експонати в онлайн-режимі й відвідати віртуальну екскурсію за ЦИМ посиланням.
Більше про цю акцію ТУТ.
- Британський музей
- Музей Орсе у Парижі
- Рейксмюсеум і Музей Ван Гога в Амстердамі
- Галерея Уффіці у Флоренції
- Пергамський музей у Берліні
Залишайтеся вдома і насолоджуйтеся мистецтвом!
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