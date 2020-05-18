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День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн

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День музеїв – 18 травня 2020 - фото 1
День музеїв – 18 травня 2020

Щорічно 18 травня по всьому світу відзначають свято – Міжнародний день музеїв. Зазвичай, з цієї нагоди, музеї працюють безкоштовно, але під час карантину чимало музеїв запрошують відвідувачів на онлайн-екскурсії. Підготували для вас добірку музеїв, які віртуально відкрили свої двері для гостей.

Дім-музей Фріди Кало в Мехіко

Видатна художниця Фріда Кало жила у відомому Блакитному будинку, її роботи зможе вирізнити навіть далека від мистецтва людина, адже її стиль унікальний та особливий. Зараз кожен може оцінити 360-градусну VR-виставку за ЦИМ посиланням! Поціновувачі мистецтва можуть оглянути не лише самі кімнати й майстерню Фріди, але й територію довкола домівки – сад, яким прогулювалася та надихалася художниця.

Більше про цей музей ТУТ.

День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн - фото 404688

І ще: Відкрився перший музей коронавірусного мистецтва: експонати вражають

Музей студії Ghibli Хаяо Міядзакі

Ісао Такахата та Хаяо Міядзакі сторили у Японії анімаційну студію Ghibli, на якій з'явилися найвидатніші роботи Міядзакі, що принесли його світову славу та визнання: "Віднесені привидами", "Мій сусід Тоторо", "Мандрівний замок", "Принцеса Мононоке", "Служба доставки Кікі, юної відьми", "Небесний замок Лапута", "Рибка Поньо на кручі", "Навсікая з Долини Вітрів" та інші. Для всіх поціновувачів аніме та шанувальників Хаяо це місце обов'язкове до відвідування. Зараз зробити легше, адже у мережі є 5 відеоекскурсій студією за ЦИМ посиланням.

Більше про цей музей ТУТ.

День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн - фото 404695

Віртуальний музей старих версій

Цей ностальгійний сайт містить добірку, яка зацікавить справжніх прихильників технологій та інтернету, адже головні експонати цього музею – старі версії відомих сайтів. І подивитися їх ви можете за ЦИМ посиланням. Також серед колекції є різні версії популярних сервісів, програм, операційних систем, ігор тощо.

Більше про цей музей ТУТ.

День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн - фото 404700

Найвідоміші музеї світу онлайн

А ще компанія Google запустила акцію Arts & Culture, до якої приєдналися понад 500 музеїв і галерей зі всього світу. Користувачі мережі інтернет матимуть змогу побачити експонати в онлайн-режимі й відвідати віртуальну екскурсію за ЦИМ посиланням.

Більше про цю акцію ТУТ.

День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн - фото 404703

Залишайтеся вдома і насолоджуйтеся мистецтвом!

До теми: Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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