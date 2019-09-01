Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати

Інтернет пам'ятає все: і фотографії з випускного, за які тепер соромно, і старі версії популярних сьогодні сайтів. Розглядати зазвичай цікаво і те, і інше – з тією різницею, що шкільні знімки завжди під рукою, а в пошуках, скажімо, Facebook зразка 2007 року доведеться перерити всю мережу.

Точніше, довелося б, якби парі ентузіастів не спало на думку відкрити незвичайний інтернет-музей.

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Version Museum відкрили батько і син, захоплені технологіями. Вони колекціонують різні версії популярних сервісів, програм, операційних систем і навіть ігор. Мова, на жаль, йде лише про скріншоти: подивитися відео в старому інтерфейсі YouTube або посерфити в мережі за допомогою Internet Explorer 6 не вийде.

Наразі в музеї можна простежити еволюцію таких сайтів як Google, Facebook і Wikipedia, або поностальгувати, розглядаючи старі версії Windows і Word.

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