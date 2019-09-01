Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати

  • 12
Експонати цього музею вам однозначно сподобаються - фото 1
Експонати цього музею вам однозначно сподобаються

Інтернет пам'ятає все: і фотографії з випускного, за які тепер соромно, і старі версії популярних сьогодні сайтів. Розглядати зазвичай цікаво і те, і інше – з тією різницею, що шкільні знімки завжди під рукою, а в пошуках, скажімо, Facebook зразка 2007 року доведеться перерити всю мережу.

Точніше, довелося б, якби парі ентузіастів не спало на думку відкрити незвичайний інтернет-музей.

І ще: YouTube почав округляти лічильник підписників, щоб позбавити користувачів від стресу

Version Museum відкрили батько і син, захоплені технологіями. Вони колекціонують різні версії популярних сервісів, програм, операційних систем і навіть ігор. Мова, на жаль, йде лише про скріншоти: подивитися відео в старому інтерфейсі YouTube або посерфити в мережі за допомогою Internet Explorer 6 не вийде.

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351578

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351579

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351580

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351581

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351582

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351583

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351584

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351585

Ентузіасти відкрили віртуальний музей: його експонати змусять вас поностальгувати - фото 351586

Наразі в музеї можна простежити еволюцію таких сайтів як Google, Facebook і Wikipedia, або поностальгувати, розглядаючи старі версії Windows і Word.

Читайте також: Сервіс YouTube Premium стане безкоштовним

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
  • 29 серпня, 14:00
  • 245
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1136
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1722671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології