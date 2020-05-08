Відкрився перший музей коронавірусного мистецтва: експонати вражають

Троє друзів з Барселони запустили перший віртуальний музей "Коронавірусні мистецтва". Там вони збирають ілюстрації, фотографії, відео, анімації та скульптури, створені під час пандемії.

У музею уже понад 75 тисяч підписників, а також 902 дописи. Їх можна назвати своєрідними експонатами епохи коронавірусу. Підписуйтесь!

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Ми запитали себе, що буде з усіма цими витворами мистецтва, які люди створили зі своїх будинків? Тому подумали про цифровий музей, який збирав би всі ці "Коронавірусні мистецтва", – розповіли автори проєкту.

Залишаємо вам цікаві експонати, які надихнуть вас підписатися та спостерігати за мистецтвом, яке з'являється у коронавірусні часи.

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