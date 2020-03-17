Музеї по всьому світу запрошують на безкоштовні віртуальні екскурсії

Компанія Google залучила понад 500 музеїв і галерей по всьому світу для участі в акції Arts & Culture, яка дозволить побачити експонати в онлайн-режимі, а також здійснити віртуальну екскурсію. Тепер любителі мистецтва зможуть потрапити в музей, не встаючи з дивана.

Серед учасників Arts & Culture – культовий Британський музей, розташований у самому серці Лондона. Він дозволяє своїм віртуальним відвідувачам оглянути Великий палац королеви Єлизавети II, а також познайомитися з древнім Розеттським каменем з вибитими текстами давньоєгипетською мовою, а також побачити єгипетських мумій. Крім того, онлайн-тур подарує знайомство з ще сотнею представлених тут артефактів.

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Музей Орсе у Парижі також пропонує прогулятися своєю галереєю у домашній обстановці. Під час такої прогулянки відвідувачі побачать десятки знаменитих витворів французьких художників, які працювали і жили у період з 1848 по 1914 роки. Серед них знамениті роботи Моне, Сезанна, Гогена та інших.

Відвідуйте музеї, не виходячи з дому

Дослідити шедеври голландських художників пропонують Рейксмюсеум і Музей Ван Гога в Амстердамі. Перший з них знайомить гостей з роботами Рембрандта, Вермеєра, Халса й інших іменитих майстрів Голландії. Google пропонує екскурсію цим знаним музеєм з видами на вулицю з вікна, так що онлайн-відвідувачі зможуть відчути, ніби справді бродять його залами. Другий музей потішить великою колекцією творів Ван Гога, включаючи понад 200 його картин, 500 малюнків і понад 750 особистих листів.

Бере участь в акції і Галерея Уффіці у Флоренції, в якій міститься колекція творів мистецтва однієї з найзнаменитіших родин Італії – Медічі. Музей був відкритий у 1560 році, що робить його одним з найстаріших в Європі. Тепер кожен охочий може потрапити в його зали з будь-якої точки світу.

Найбільший в Німеччині – Пергамський музей у Берліні також доступний для дистанційного відвідування. В цьому історичному музеї зберігається безліч стародавніх артефактів, в тому числі Пергамський вівтар II ст. до н.е і ворота Іштар – восьмі ворота стін Вавилона.

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