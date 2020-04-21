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Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих
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Нещодавно у Twitter пройшла "битва музеїв": куратори різних установ показували найстрашніші і найдивніші експонати, які зберігаються у них в колекціях.
Почалося все з Йоркширського музею: його представники показали пучок волосся, знайдений в похованні римлянки III-IV століття нашої ери. Далі були відповіді. Представники арт-галереї в Йорку показали відрізану ногу, якій приробили свої ноги. І обличчя.
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Музей природних наук Йоркшира представив моторошну "русалку".
Імперський військовий музей розповів про свиню Тріптіс, яка була талісманом Королівського флоту.
Німецький історичний музей похвалився маскою чумного доктора.
Лотаринзький музей показав ляльку Ніколя Феррі на прізвисько Бебе – придворного карлика останнього герцога Лотарингского.
А в музеї маєтку Пенсхерст міститься ось такий ведмідь.
Ще одна знахідка хоч і не від музею, але все одно заслуговує на увагу. Перед нами – арфа з опудала кота, виконана у 1906 році. Розташована в Стокгольмі.
Музей графства Дорсет показав маску, яка зображує героя місцевого фольклору.
Музей науки і інновацій Канади теж долучився до тренду. У них містяться ось такі воскові маски, на яких на початку минулого століття демонстрували шкірні захворювання.
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