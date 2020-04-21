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Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих

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Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 1

Нещодавно у Twitter пройшла "битва музеїв": куратори різних установ показували найстрашніші і найдивніші експонати, які зберігаються у них в колекціях.

Почалося все з Йоркширського музею: його представники показали пучок волосся, знайдений в похованні римлянки III-IV століття нашої ери. Далі були відповіді. Представники арт-галереї в Йорку показали відрізану ногу, якій приробили свої ноги. І обличчя.

І ще: 7 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку

Музей природних наук Йоркшира представив моторошну "русалку".

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399277

Імперський військовий музей розповів про свиню Тріптіс, яка була талісманом Королівського флоту.

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399278

Німецький історичний музей похвалився маскою чумного доктора.

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399283

Лотаринзький музей показав ляльку Ніколя Феррі на прізвисько Бебе – придворного карлика останнього герцога Лотарингского.

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399280

А в музеї маєтку Пенсхерст міститься ось такий ведмідь.

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399279

Ще одна знахідка хоч і не від музею, але все одно заслуговує на увагу. Перед нами – арфа з опудала кота, виконана у 1906 році. Розташована в Стокгольмі.

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399281

Музей графства Дорсет показав маску, яка зображує героя місцевого фольклору.

Музей науки і інновацій Канади теж долучився до тренду. У них містяться ось такі воскові маски, на яких на початку минулого століття демонстрували шкірні захворювання.

Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих - фото 399282

Читайте також: В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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