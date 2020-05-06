Музей студії Ghibli Хаяо Миядзакі можна побачити онлайн (відео)

Всі шанувальники творчості Хаяо Міядзакі тепер отримали можливість побувати в його знаменитій японській студії Ghibli, не покидаючи дому. Все ж самоізоляція має невеликі переваги!

Карантин через пандемію коронавірусу добряче вдарив по всьому світу, однак відрив можливість побачити відомі місця онлайн. Не винятком стала і японська студія Ghibli, яку створили Ісао Такахата та Хаяо Міядзакі. Зараз будівля закрита на карантин, але її власники вирішили зробити приємне для фанатів аніме та поділились відеотурами музеєм.

І ще: Життя легенди: дім-музей Фріди Кало в Мехіко відкрився онлайн

Хоч роликів всього чотири і вони доволі короткі, але на них можна побачити вхід в музей, ефектну стелю з улюбленими героями, круті експонати та навіть затишне кафе.

Читайте також: Стівен Кінг пояснив, чому люди читають жахи на карантині