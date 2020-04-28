Життя легенди: дім-музей Фріди Кало в Мехіко відкрився онлайн

Музей знаменитої на весь світ художниці Фріди Кало в Мехіко запрацював онлайн, тож тепер всі охочі зможуть побувати в місці, де творила та мешкала жінка, яка вплинула на мистецтво. Зацініть!

Дім-музей Фріди Кало, відомий також як Блакитний будинок, тепер зможе оцінити кожен, адже відкрилась 360-градусна VR-виставка для всіх поціновувачів мистецтва.

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Тут можна побачити не лише оригінальні меблі та особисті речі художниці, а й роботи її чоловіка Дієго Рівера. Ательє Фріди з мольбертом та фарбами, жовта кухня, спальна та навіть гардероб – всього на виставці близько 300 предметів, які належали Кало.

Прогулятись музеєм можна тут

Ось кілька кадрів з виставки, яка прочиняє завісу життя справді легендарної художниці:

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