Цікаві факти про смак, які вас можуть здивувати

Смак їжі – справа індивідуальна та вельми спірна. У кожного він свій, попри загальні ознаки. Так, до прикладу, для когось лимони можуть здаватися надзвичайно солодкими, а для когось – нестерпно кислими. Ми ж поділимось з вами цікавими фактами про смак, які вас здивують.

Приготуйтесь, адже дещо вас однозначно вразить.

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Інформація заважає смаку. Ми звикли заздалегідь знати, що нас чекає і читаємо відгуки про той чи інший продукт (страву). Це й заважає нам. Знання. Так, в одному з досліджень добровольцям дали п'ять різних вин на пробу. Ціни за пляшку варіювалися від 3 до 55 євро. Принаймні учасникам так сказали, а насправді брендів було три. Причому у двох цінових категоріях. Не думаючи, що їм дали дешеве вино, добровольці вважали його смачним, вишуканим. Таким чином, переконання, що продукт дорожчий, значить, якісний і смачніший, працює.

Інформація може ввести вас в оману

"Кривава Мері". Німецька авіакомпанія Lufthansa з'ясувала, що томатний сік на борту літака п'ють найчастіше. Виявилося, мозок при польоті сприймає томатний сік, як щось смачне та приємне. Натомість, після приземлення смак цього напою здавався пасажирам не дуже то й привабливим.

Лікування депресії. Емоції і смак тісно переплетені між собою. Через депресію, тривожність, нестабільний стану психіки аромати можуть притупитися. Певне лікування подібних проблем може вплинути на смак. Одне дослідження показало, що у людей, котрі лікувалися від депресії, збільшилася здатність розрізняти гіркоту, солодкість, кислоту. Причому деколи розмовна терапія може бути значно ефективнішою, ніж медикаментозна.

Депресія може впливати на відчуття смаку

Додаткові смаки. Деякі вчені стверджують, що шостий смак має право на існування. Але зараз є думка про існування і сьомого смаку. У мишей є два рецептори, які відчувають "крейдяний" смак або смак кальцію. Один з них є і на людському язику. Також виділяють пекучий (пікантний) і охолоджуючий смаки, які переконують мозок у хибних температурах. Також є думки, ніби існують смак жиру та металу.

Термальні дегустатори. У кожної людини власні смакові рецептори, за аналогією з відбитками пальців. Але більша частина належить до групи, яка відчуває одні і ті ж основні смаки з приблизно однаковою інтенсивністю. Але існують і термальні дегустатори, які визначають холодну їжу як кислу, а гарячу як солодку. Інші чутливі до коріандру, який схожий за смаком для них на мило. Треті зовсім позбавлені смаку, тобто у них мало смакових рецепторів.

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