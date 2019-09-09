Названо найсмачніший осінній напій, який зміцнює імунітет

Осінь вдаряє не лише по настрою, а й по здоров'ю, тому у цей період важливо уважно стежити за раціоном. Медики ж назвали смачний напій, які допоможе покращити імунітет та загальне самопочуття.

Початок осені часто приносить не лише зниження температури, а й застуду та нездужання. Особливо складно у цей період людям з ослабленим імунітетом, тому у холодну пору року обов'язково варто пам'ятати про смаколики, які посилять захисні функції організму.

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Одним із таких вважається какао – популярний напій серед дітей, який корисний і для дорослих. Річ у тому, що какао містить багато вітаміну D, дозволяє швидко відновити сили та боротися з вірусами.

Какао обов'язково пити восени

За словами фахівців, восени та взимку організму може бракувати вітаміну D, тому варто підтримувати його на необхідному для здоров'я рівні. Звісно ж, какао не лише має чудові властивості, тому краще обирати напої без цукру (або з малою кількістю), а також додавати до випічки какао із не менше 70% у продукті. Це стосується і чорного шоколаду, який ще й покращує настрій. Не варто забувати і про те, що на добу краще вживати не більше 40 грамів.

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