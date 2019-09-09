На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо найсмачніший осінній напій, який зміцнює імунітет
-
- 25
Осінь вдаряє не лише по настрою, а й по здоров'ю, тому у цей період важливо уважно стежити за раціоном. Медики ж назвали смачний напій, які допоможе покращити імунітет та загальне самопочуття.
Початок осені часто приносить не лише зниження температури, а й застуду та нездужання. Особливо складно у цей період людям з ослабленим імунітетом, тому у холодну пору року обов'язково варто пам'ятати про смаколики, які посилять захисні функції організму.
І ще: Названо популярні медичні препарати з ефектом плацебо
Одним із таких вважається какао – популярний напій серед дітей, який корисний і для дорослих. Річ у тому, що какао містить багато вітаміну D, дозволяє швидко відновити сили та боротися з вірусами.
За словами фахівців, восени та взимку організму може бракувати вітаміну D, тому варто підтримувати його на необхідному для здоров'я рівні. Звісно ж, какао не лише має чудові властивості, тому краще обирати напої без цукру (або з малою кількістю), а також додавати до випічки какао із не менше 70% у продукті. Це стосується і чорного шоколаду, який ще й покращує настрій. Не варто забувати і про те, що на добу краще вживати не більше 40 грамів.
Читайте також: Названий найнебезпечніший напій для зубів
-
10:51Пожежна небезпека в Україні: що заборонено робити у цей час
-
10:32Bugatti випустить найшвидший суперкар в історії марки
-
10:17Кучерява альпака розвеселила мережу: відео
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
09:51Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці у відвертій сукні без білизни
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:33Названо найсмачніший осінній напій, який зміцнює імунітет
-
09:17У Британії випадково продали найдорожчу пляшку пива
-
08:55Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри
-
08:35Названо популярні медичні препарати з ефектом плацебо
-
08:20Фітнес-блогерка похизувалась сідницями перед фанатами (фото)
-
07:54Класичний Ford 1953 року випуску пустять з молотка
-
07:33Не Xiaomi: цей смартфон став найпопулярнішим у першій половині 2019 року
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:509 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:45Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
21:11На 3D-принтері надрукували автобус зі штучним інтелектом
-
20:44Nokia 9 PureView зовсім не вразив експертів: оцінка, як у iPhone 7
-
20:23Науковці назвали несподівану властивість жувальної гумки
-
19:49Джастін Тімберлейк повертається в кіно: кого зіграє популярний актор
-
19:21Психологи розповіли, чому неполіткоректність може бути корисною
-
18:57Новий смартфон OnePlus буде дешевшим за свого попередника
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
- 06 вересня
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку
-
20:17Трійка найкращих серіалів з усього світу