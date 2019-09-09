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Ось чому не слід додавати сіль до улюблених страв
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Якщо ви обожнюєте солити кожну страву – зупиніться. Вчені не втомлюються нагадувати, що сіль у надлишку може вкрай негативно впливати на ваше здоров'я. Зокрема, мова йде про серце та судини!
Фахівці кажуть, що надмірне вживання солі може здійснювати негативний вплив на серце та судини. Цікаво, що серцево-судинній системі може загрожувати навіть незначне вживання солі.
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Темі впливу солі на людину присвячена доповідь Європейського товариства кардіологів. Зокрема, у доповіді вказується, що, простіше кажучи, "сіль вживати шкідливо для здоров'я".
За словами професора Саліма Юсуфа з Університету Макмастера (Канада), у результаті численних досліджень ми з'ясували одну важливу деталь – споживання солі безпосередньо пов'язане із захворюванням серцево-судинної системи. Також, зазначив професор, сіль може стати приводом швидкої смерті.
За нашими підрахунками, навіть невелика кількість спожитої солі приносить непоправну шкоду. Він підкреслив, що людині для підтримки здоров'я, достатньо вживати не більше шести грамів солі на день.
Він розповів, що овочі та горіхи без солі і цукру значно корисніші за ті продукти, які продають у супермаркетах, і які перед продажем обвалюють в цукрі або додають до них сіль.
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