Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Ось чому не слід додавати сіль до улюблених страв

  • 18
Науковці не стомлюються нагадувати про шкоду солі - фото 1
Науковці не стомлюються нагадувати про шкоду солі

Якщо ви обожнюєте солити кожну страву – зупиніться. Вчені не втомлюються нагадувати, що сіль у надлишку може вкрай негативно впливати на ваше здоров'я. Зокрема, мова йде про серце та судини!

Фахівці кажуть, що надмірне вживання солі може здійснювати негативний вплив на серце та судини. Цікаво, що серцево-судинній системі може загрожувати навіть незначне вживання солі.

І ще: Що їсти на вечерю, щоб схуднути: відповідь дієтологів

Темі впливу солі на людину присвячена доповідь Європейського товариства кардіологів. Зокрема, у доповіді вказується, що, простіше кажучи, "сіль вживати шкідливо для здоров'я".

За словами професора Саліма Юсуфа з Університету Макмастера (Канада), у результаті численних досліджень ми з'ясували одну важливу деталь – споживання солі безпосередньо пов'язане із захворюванням серцево-судинної системи. Також, зазначив професор, сіль може стати приводом швидкої смерті.

Замініть сіль на улюблені спеції - фото 353673
Замініть сіль на улюблені спеції

За нашими підрахунками, навіть невелика кількість спожитої солі приносить непоправну шкоду. Він підкреслив, що людині для підтримки здоров'я, достатньо вживати не більше шести грамів солі на день.

Він розповів, що овочі та горіхи без солі і цукру значно корисніші за ті продукти, які продають у супермаркетах, і які перед продажем обвалюють в цукрі або додають до них сіль.

Читайте також: Вегетаріанцям загрожує інсульт, м'ясоїдам – інфаркт: дослідження

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу
  • Вчора, 21:45
  • 350
Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1009
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 866
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа