Чотири базових вітаміни для гарного настрою

Кожна людина хотіла б мати таку чарівну пігулку, щоб з'їсти і вмить стати щасливою, хороброю, здоровою. Але так буває лише у дитячих книжках. Натомість є цілком реальні вітаміни для гарного настрою.

Незалежно від того, чи погіршився настрій зовсім недавно або є таким уже протягом тривалого часу, для його поліпшення від людини потрібно змінити внутрішнє сприйняття та фізіологічні фактори, пише iherb.

Селен. Антиоксидант, його приймають разом з йодом і вітаміном С. Рекомендована норма для дорослих 50-70 мкг на добу. Якщо вибираєте селен у препаратах, зупиніть вибір на селенометіоніні, оскільки він добре засвоюється.

Вітамін D. З його допомогою не тільки засвоюється кальцій, магній, фосфати, він також бере участь у процесі зросту, відновлення всіх клітин організму та інших численних процесах

SAMe. S-аденозилметіонін (SAMe) використовується при виробленні багатьох хімічних сполук мозку, включаючи серотонін та інші нейромедіатори. В опублікованих клінічних дослідженнях добавки SAMe продемонстрували здатність покращувати настрій.

Магній. Відповідає за роботу нервової системи, впливає на тиск, розслаблення м'язів, рівень цукру в крові та якість сну. Через мізерний вміст у їжі більшість людей мають дефіцит магнію. Для профілактики можна приймати магній у формі цитрату магнію по 300 мг на добу за пів години до сну.

