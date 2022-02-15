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Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
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У мережі з'явилася інформація від експертів щодо важливості сніданку. Вони розвіяли популярний міф щодо цього прийому їжі.
У повідомленні зокрема йдеться, що це питання слід розглядати комплексно: калорійність, вміст в щоденній тарілці необхідних мікро- та макроелементів, клітковини, вітамінів. Час прийому не впливає на ці показники. Більш того, люди, ранкова трапеза яких є регулярною, в загальному споживають більше калорій протягом дня, ніж ті, хто цього не робить, пише metro.
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Офіційна підтримка гіпотези про особливу важливість сніданку додала їй популярності, забезпечила підтримку преси і перетворила її на загальноприйняту догму. Однак нечисленні контрольовані рандомізовані дослідження, які були проведені на цю тему, вказували на те, що все йде якраз навпаки: сніданок, як мінімум, не допомагає схуднути, а, можливо, і заважає.
"Сніданок підвищує метаболізм" – дуже популярне гасло в соцмережах. Але насправді ніякого вагомого ефекту від прийому їжі на швидкість протікання хімічних процесів в організмі немає.
Замість всього цього кожен має знайти шлях, який йому найбільше підходить. Автори дослідження також припускають, що якість доказів низька, і тому результати слід інтерпретувати з обережністю.
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