Цей напій визнали найкращим для зниження рівня холестерину в крові

Любите потішити себе зранку кавою? І правильно робите! Згідно з дослідженням, кофеїн може запобігти серцево-судинним захворюванням у людини.

Дослідники виявили білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку, пише healthline.

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Серед тих, хто п'є каву, рівень смертності нижчий, ніж у тих, хто уникає вживання цього тонізувального напою. Також в результаті спостережень вчені довели, що кава може знизити ризик появи різних захворювань, у тому числі і хвороб серця.

За словами вчених, як завжди, існує одне "але". Якщо ви думаєте, що якщо пити багато кави, то можна уникнути захворювань серця, то це не так. Каву необхідно пити без цукру, не додавати до неї вершки або молоко, а також не можна їсти разом з кавою, наприклад, тістечко.

Додамо, що кава знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу за частого вживання, нормалізує рівень цукру в крові. Також він на короткий час покращує пам'ять та уважність.

Цей напій визнали найкращим для зниження рівня холестерину в крові

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