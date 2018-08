Чому ми регулярно купуємо непотріб в інтернет-магазинах

Для того, щоб здійснити покупку, вже давно не потрібно виходити з дому. Заходимо на улюблений або розрекламований сайт, вибираємо те, що нам подобається та купуємо. Усе елементарно. Втім, часто серед наших покупок можна знайти справжній непотріб, і ось чому.

"Сьогодні немає причин не купувати, адже одяг став настільки дешевим, що ти постійно думаєш "А чом би й ні?", – цитує The Atlantic Елізабет Клайн, автора книги "Overdressed: The Shoking High Cost of Cheap Fashion".

Покупка нової речі викликає приємне відчуття, адже відбувається викид дофаміну. Таку думку висловила професор нейрохірургії в Медичній школі Гарварда Енн-Крістін Дюхайм.

"Зазвичай мозок просить ще, і ще і ще, і ще більше, ніж в інших, ще новіше. Ця функція допомагала організму виживати протягом еволюції", – наголосила професор.

При здійсненні покупок в онлайн-магазинах, крім гормонального стимулювання, користувач переживає відтерміноване задоволення, коли покупка приходить лише через кілька днів. З психологічної точки зору товар таким чином також викликає приємні відчуття, на відміну від відвідування звичайних крамниць.

