Цей пристрій у домі негативно впливає на інтимне життя

Ось що негативно впливає на сексуальне життя

Телебачення вбиває сексуальне життя, як показало дослідження. Ті, хто має телевізор на 6% рідше займаються сексом, наголошують вчені.

До такого висновку дійшли науковці з Університету Делавера.

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Дослідники погоджуються з тим, що хоча телевізори негативно впливають на рівень інтиму в житті партнерів, по-справжньому руйнівниками сексуального життя є смартфони. Такими є результати дослідження, в якому взяли участь 4 мільйони осіб з 80 країн.

Телевізори та смартфони негативно впливають на сексуальне життя / Netbuybay

Дослідження показало, що середньостатистична людина сьогодні займається сексом тричі на місяць, хоча в 1990 році цей показник становив 5 разів. Автори дослідження іронічно зауважують, що разом з телевізором 0 22:30 у партнерів вимикається і життя, після чого вони йдуть спати, оскільки "більше їм займатися нічим". При цьому дослідники зосередили спостереження на країнах з низьким і середнім достатком, а опитування проводилися ще в 2010 році, коли ера смартфонів не почалася. Ось чому сьогодні смартфони можуть бути навіть більш значними факторами, що знижують інтенсивність сексуального життя, ніж телевізори.

Вчені підкреслюють, що дохід людини, її вік або рівень освіти не впливають на те, як багато сексу вона має протягом свого життя, якщо володіє телевізором. У США середньостатистична доросла людина витрачає приблизно 11 години на "спілкування" з різного типу медіа-джерелами.

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