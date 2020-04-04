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Чи треба носити маски на вулиці: уряд пояснив нові правила карантину
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З 6 квітня в Україні посилять карантин. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів. Утім, низка заборон і обмежень викликала низку запитань в українців. На них вирішили дати відповіді, пояснюючи, що можна, а що – ні.
Роз'яснення нових обмежувальних заходів з'явилось на Урядовому порталі. Там чітко та просто відповіли на всі питання, які могли виникнути у вас.
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Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?
Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.
Чи можна виходити на вулицю без маски?
У Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, у тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до громадських місць належать також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.
Тому людям наполегливо рекомендують перебувати на вулиці у масці, адже є всі шанси потрапити у зону, яка підпадає під визначення "громадське місце".
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Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?
Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдження коронавірусної хвороби всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, то виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.
Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід у парк чи відсутність маски?
Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.
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Чи закривають церкви на період карантину?
Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.
Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах у парки?
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях здійснюватиме МВС та Нацгвардія.
Чи можна ходити по вулиці втрьох?
Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.
В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?
Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, відтак – потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.
А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?
Людям, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини й інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися маскового режиму.
Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
Чи можна буде гуляти навколо будинку?
Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити до парків/скверів, зон відпочинку тощо.
Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?
Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.
Чи можна ходити в парк чи сквер?
Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.
Як тепер вигулювати домашніх тварин?
Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж удвох. Вигул домашніх тварин у парках та скверах дозволяється лише однією людиною.
Коли діти знову підуть у школу?
Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента починає працювати проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.
Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?
Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках або респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.
Бережіть себе та дотримуйтесь оновлених правил карантину, аби не мати проблем. І не забувайте мити руки, телефонувати рідним і зберігати спокій!
Проходьте тест і дізнайтесь: Як ви змінитесь після карантину?
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