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Карантин Коронавірус

ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?

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карантинний тест

Поки триває карантин, наші звички та буденне життя змінюється. Нумо перевірмо, якими ви станете після самоізоляції. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сидіти вдома виявилося складніше, ніж можна було уявити раніше. Тепер не підеш в кінотеатр або улюблене кафе, зранку не штовхаються бабки в громадському транспорті, дитячі майданчики та парки не можна відвідувати. А чим же ви тоді займаєтеся? Перевірмо це!

І ще: ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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