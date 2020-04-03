ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?

Поки триває карантин, наші звички та буденне життя змінюється. Нумо перевірмо, якими ви станете після самоізоляції. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сидіти вдома виявилося складніше, ніж можна було уявити раніше. Тепер не підеш в кінотеатр або улюблене кафе, зранку не штовхаються бабки в громадському транспорті, дитячі майданчики та парки не можна відвідувати. А чим же ви тоді займаєтеся? Перевірмо це!

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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