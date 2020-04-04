На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Двічі на тиждень: У МОЗ дали пораду тим, хто сидить на самоізоляції
-
- 41
У МОЗ дали чергову пораду тим, хто перебуває на самоізоляції. Так, рекомендується виходити до магазину або аптеки не частіше, ніж двічі на тиждень.
Відповідну пропозицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
Актуальні новини: Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
Також він додав, що за відсутності посилення обмеження пік захворюваності на коронавірус в Україні може розпочатися 14-15 квітня.
"Це може призвести до масового надходження тяжких хворих до закладів охорони здоров'я і це може призвести до великої кількості негативних наслідків, зокрема летальних", – пояснив Ляшко.
Крім того, Віктор Ляшко закликав усіх людей, які хворіють на Covid-19 та проходять лікування вдома, узагалі не покидати свої оселі. Головний санітарний лікар країни також пообіцяв, що міністерство "зробить усе можливе, щоб ця люди отримували ліки та харчування".
Люди на самоізоляції не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце перебування для поповнення запасів предметів першої необхідності, – наголосив Віктор Ляшко.
Нагадаємо, що раніше У Міністерстві охорони здоров'я наголосили на тому, що на карантині усім людям потрібно носити маски під час перебування у громадських місцях (крамницях, аптеках тощо). Це робиться через те, що на нинішньому етапі усіх розглядають як потенційно інфікованих.
Читайте також: Вперше українку оштрафували за порушення умов самоізоляції
-
19:22Чоловік облаштував обідній стіл для білок, і цим надихнув інших
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
18:55МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 6 випуск кулінарного шоу
-
18:33Nikon зробила безкоштовним онлайн-курс фотографії: раніше він коштував 250 доларів
-
18:16Garmin представила крутий смарт-годинник для фанатів подорожей
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
18:00Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Жінка стала мемом через те, що випадково увімкнула фільтр картоплі під час конференції
-
17:17Чи треба носити маски на вулиці: уряд пояснив нові правила карантину
-
17:00Богослужіння в церквах України: дивитись онлайн трансляцію 5 квітня
-
16:42Неповторна розкіш: дивіться, як виглядає найдорожчий у світі Bentley
-
16:16Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
15:4382-річна голлівудська акторка надихає займатися спортом за допомогою TikTok
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:17COVID-19 не виявлений у 18 країнах світу: список
-
15:00Запечена курка в духовці: рецепт від судді МастерШеф
-
14:44Двічі на тиждень: У МОЗ дали пораду тим, хто сидить на самоізоляції
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
13:43Ось чому не варто пити чай у пакетиках
-
13:15Легенда Динамо Шовковський поділився секретними рецептами коктейлів
-
13:00Гігантський астероїд у квітні пролетить поруч із Землею: що відомо
-
12:46Співачка Pink розповіла про своє зараження коронавірусом
-
12:17Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня
-
11:43Білл Гейтс закликав уряд США продовжити карантин на два місяці
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах