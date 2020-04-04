Двічі на тиждень: У МОЗ дали пораду тим, хто сидить на самоізоляції

У МОЗ дали чергову пораду тим, хто перебуває на самоізоляції. Так, рекомендується виходити до магазину або аптеки не частіше, ніж двічі на тиждень.

Відповідну пропозицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Також він додав, що за відсутності посилення обмеження пік захворюваності на коронавірус в Україні може розпочатися 14-15 квітня.

"Це може призвести до масового надходження тяжких хворих до закладів охорони здоров'я і це може призвести до великої кількості негативних наслідків, зокрема летальних", – пояснив Ляшко.

Крім того, Віктор Ляшко закликав усіх людей, які хворіють на Covid-19 та проходять лікування вдома, узагалі не покидати свої оселі. Головний санітарний лікар країни також пообіцяв, що міністерство "зробить усе можливе, щоб ця люди отримували ліки та харчування".

Люди на самоізоляції не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце перебування для поповнення запасів предметів першої необхідності, – наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що раніше У Міністерстві охорони здоров'я наголосили на тому, що на карантині усім людям потрібно носити маски під час перебування у громадських місцях (крамницях, аптеках тощо). Це робиться через те, що на нинішньому етапі усіх розглядають як потенційно інфікованих.

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