Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину

В Україні триває карантин, а за правилами ви можете покидати дім, коли вам потрібно в магазин чи аптеку. Читайте далі та дізнайтеся, як безпечно піти за покупками, яких правил дотримуватися, що робити з продуктами вдома, щоб не захворіти.

За рекомендаціями МОЗ покидати дім можна лише за нагальної потреби – в аптеку чи магазин, приміром. Також під час такого виходу з дому потрібно максимально захистити себе та близьких. Розповідаємо, як це зробити.

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До слова, для того, щоб не виходити з дому, ви можете замовити доставку їжі чи продуктів та інших товарів.

Перед походом у магазин:

Одягніть маску. Вона повинна повністю закривати рота та ніс, щільно прилягати до тіла. Інакше – вона буде абсолютна непомічна. Зняти маску можна буде вже вдома. Раніше – не варто! Також потрібно правильно її знімати – за петлі та швидко утилізувати. Одноразові маски не можна використовувати після 2 годин носіння, а багаторазові потрібно дезінфікувати, іонізувати відповідним методом.

Одягніть рукавиці. Уникайте будь-яких доторків до обличчя, шиї, голови тощо. Також, не слиньте пальці. Після магазину рукавичку потрібно зняти так, щоб не торкатися руками до їх зовнішньої частини – вивертайте рукавиці навиворіт. Після чого одразу продезінфікуйте руки антисептиком. А після того варто їх ще раз помити вже з водою та милом.

У магазині:

Дотримуйтеся дистанції. Мінімум 1,5-2 метра, а то і більше, якщо можете. Це стосується і входу в магазин, людей біля поличок, кас та виходу.

Приходьте зі своєю торбинкою або пакетом для покупок. Не факт, що візки та кошики в магазині дезінфікують.

дезінфікують. Уникайте готівки – використовуйте карту, а ще краще безконтактну оплату PayPass. Після цього варто обробити антисептиком руки, карту та телефон.

Вдома, після походу в магазин:

Вчені запевняють, що віруси можуть жити на різних поверхнях від кількох годин до кількох днів. Однак, шанс підчепити щось від контакту із предметами чи поверхнями низький.

Медики пропонують викладати товари з їхнього упакування і зберігати у домашніх продезінфікованих контейнерах.

Купуйте те, що фасоване. Це стосується і фруктів та овочів. Упаковування ви знімете та викинете вдома.

Якщо пакування не можна зняти, то просто після контакту з, приміром, пляшкою, мийте руки. Саму пляшку мити не варто. Хіба що ви дуже хочете.

Випадків зараження коронавірусом через їжу на цей час не зафіксовано. Проте дотримуйтеся правил гігієни під час контакту з усіма продуктами: ретельно мийте овочі, фрукти, ягоди під проточною водою, сире м'ясо, рибу обробляйте на окремій поверхні та окремим ножем (після чого ретельно мити у гарячій воді), а готувати їх потрібно не менше пів години при температурі не нижче 60 градусів.

Для повної стерилізації продуктів, які не передбачають окреме готування, до прикладу горішки, сухофрукти, ковбаса, хліб, печиво тощо, ви можете пропекти їх протягом кількох хвилин у розігрітій духовці.

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