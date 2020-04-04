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Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
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В Україні триває карантин, а за правилами ви можете покидати дім, коли вам потрібно в магазин чи аптеку. Читайте далі та дізнайтеся, як безпечно піти за покупками, яких правил дотримуватися, що робити з продуктами вдома, щоб не захворіти.
За рекомендаціями МОЗ покидати дім можна лише за нагальної потреби – в аптеку чи магазин, приміром. Також під час такого виходу з дому потрібно максимально захистити себе та близьких. Розповідаємо, як це зробити.
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До слова, для того, щоб не виходити з дому, ви можете замовити доставку їжі чи продуктів та інших товарів.
Перед походом у магазин:
- Одягніть маску. Вона повинна повністю закривати рота та ніс, щільно прилягати до тіла. Інакше – вона буде абсолютна непомічна. Зняти маску можна буде вже вдома. Раніше – не варто! Також потрібно правильно її знімати – за петлі та швидко утилізувати. Одноразові маски не можна використовувати після 2 годин носіння, а багаторазові потрібно дезінфікувати, іонізувати відповідним методом.
- Одягніть рукавиці. Уникайте будь-яких доторків до обличчя, шиї, голови тощо. Також, не слиньте пальці. Після магазину рукавичку потрібно зняти так, щоб не торкатися руками до їх зовнішньої частини – вивертайте рукавиці навиворіт. Після чого одразу продезінфікуйте руки антисептиком. А після того варто їх ще раз помити вже з водою та милом.
У магазині:
- Дотримуйтеся дистанції. Мінімум 1,5-2 метра, а то і більше, якщо можете. Це стосується і входу в магазин, людей біля поличок, кас та виходу.
- Приходьте зі своєю торбинкою або пакетом для покупок. Не факт, що візки та кошики в магазині дезінфікують.
- Уникайте готівки – використовуйте карту, а ще краще безконтактну оплату PayPass. Після цього варто обробити антисептиком руки, карту та телефон.
Вдома, після походу в магазин:
Вчені запевняють, що віруси можуть жити на різних поверхнях від кількох годин до кількох днів. Однак, шанс підчепити щось від контакту із предметами чи поверхнями низький.
- Медики пропонують викладати товари з їхнього упакування і зберігати у домашніх продезінфікованих контейнерах.
- Купуйте те, що фасоване. Це стосується і фруктів та овочів. Упаковування ви знімете та викинете вдома.
- Якщо пакування не можна зняти, то просто після контакту з, приміром, пляшкою, мийте руки. Саму пляшку мити не варто. Хіба що ви дуже хочете.
- Випадків зараження коронавірусом через їжу на цей час не зафіксовано. Проте дотримуйтеся правил гігієни під час контакту з усіма продуктами: ретельно мийте овочі, фрукти, ягоди під проточною водою, сире м'ясо, рибу обробляйте на окремій поверхні та окремим ножем (після чого ретельно мити у гарячій воді), а готувати їх потрібно не менше пів години при температурі не нижче 60 градусів.
- Для повної стерилізації продуктів, які не передбачають окреме готування, до прикладу горішки, сухофрукти, ковбаса, хліб, печиво тощо, ви можете пропекти їх протягом кількох хвилин у розігрітій духовці.
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