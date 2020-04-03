Громадське місце: що це таке та куди тепер заборонено ходити без маски

Згідно з новими правилами карантину, з 6 квітня в Україні заборонене перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Ми розібрались, що ж вважається громадським місцем і де діятимуть ці умови.

Досі обов'язковий "масковий режим" не був закріплений офіційно, однак у деяких регіонах жителі повинні були одягати захисні маски при вході в магазини, аптеки та інші відчинені заклади.

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І хоча купити маски чи респіратори складно, адже вони відсутні у великій кількості в аптек, з 6 квітня уряд заборонив українцям виходити в усі громадські місця без цих засобів захисту.

Що таке громадське місце за законом

У законодавстві це визначення закріплене в законі, який забороняє вживати тютюнові вироби в громадських місцях:

Громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Це визначення досить вузьке й практика покарання за куріння показує, що воно не поширюється на парки, сквери або частини вулиці, де люди вільно курять.

На карантині й так заборонене відвідування спортивних та дитячих майданчиків; парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин 1 особою та в разі службової необхідності.

Куди не можна виходити без маски на практиці

Поліцейські в коментарі ВВС News Україна розповіли, як для себе розуміють поняття "громадського місця" у світлі режиму носіння масок.

Громадське місце у розумінні поліції – це всі місця у публічному просторі, де можуть збиратись люди. Це не тільки ті місця та приміщення, які визначені для заборони куріння, – наголосив представник поліції.

Правоохоронці вважатимуть громадськими місцями частини парків та скверів, лавочки на вулицях і в парках, просто тротуари та частини вулиці. Сюди ж входять всі зупинки громадського транспорту.

"Умовно кажучи: вийшов з дому і по дорозі до магазину – ти вже у громадському місці. Фактично, це всі місця поза приватним житлом", – йдеться у коментарі. Саме так у поліції планують трактувати поняття "громадські місця", де буде необхідно одягати захисні маски.

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