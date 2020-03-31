Всеукраїнська школа онлайн: коли й де дивитись відеоуроки для учнів

Шкільні канікули завершились, а от карантин – ні, тому відтепер навчання в школах буде проводитись онлайн. Окрім дистанційних завдань, для учнів транслюватимуть уроки по телебаченні. Зберігайте розклад ТБ-занять!

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" стартує з 6 квітня. "40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Учні 5-11 класів зможуть дистанційно вивчати 11 предметів", – наголосив він.

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Уроки транслюватимуть з понеділка по п'ятницю на українському телебаченні. Старт онлайн занять – о 10:00. Тож, щоб вчитись дистанційно, вмикайте такі канали:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;

– ПлюсПлюс та 112 Україна; 6-й клас – ZOOM та NewsOne;

– ZOOM та NewsOne; 7-й клас – ZIK;

– ZIK; 8-й клас – Індиго та УНІАН;

– Індиго та УНІАН; 9-й клас – Рада та UA: Культура;

– Рада та UA: Культура; 10-й клас – UA: Перший;

– UA: Перший; 11-й клас – М1.

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти танауки України у Facebook та YouTube. Ось як виглядає сучасне навчання – показує Притула-молодший:

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що коли школярі зможуть повернутись за парти, то вчителі візьмуться за перевірку засвоєного матеріалу під час карантину. Навчальні зрізи відбудуться або в червні, якщо до того часу карантин завершиться, або вже у вересні, коли розпочнеться новий навчальний рік.

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