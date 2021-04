Через 18 років Busta Rhymes і Mariah Carey випустили продовження свого хіта

Мабуть, не існує на нашій планеті людини, яка б бодай раз у житті не чула хіт I Know What You Want. Пісню в дуеті виконали неповторна Mariah Carey та брутальний Busta Rhymes. І тепер пісня отримала логічне продовження. Дивіться кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Репер Busta Rhymes та поп-співачка Mariah Carey випустили кліп на спільну пісню "Where I Belong". Відеоробота продовжує сюжет екранізації треку 18-річної давності "I Know What You Want".

За сюжетом кліпу герой Майкла Джей Вайта доручає Busta Rhymes захистити свою дружину. Але групі чоловіків у масках вдається викрасти її. Через 18 років він знаходить викрадену кохану.

Busta Rhymes і Mariah Carey – Where I Belong, дивіться новий кліп дуету:

Busta Rhymes і Mariah Carey – I Know What You Want, дивіться оригінальний кліп:

Ми у захваті від нової дуетної пісні. А також вражені, що з моменту виходу оригінального кліпу минуло ЦІЛИХ 18 років. Просто в голові не вкладається!

