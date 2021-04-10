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Jerry Heil – Особисте: слухайте новий інтимний альбом популярної співачки
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Зірка Jerry Heil потішила своїх прихильників новим альбомом. Платівка отримала назву "Особисте" та складається з 6 пісень, які однозначно не залишать вас байдужими. Слухайте новий альбом Jerry Heil на Радіо МАКСИМУМ!
Кожна пісня з альбому "Особисте" від Jerry Heil отримала відеосупровід. У роликах співачка постає у різних яскравих образах, а самі lyric-відео нагадують комп'ютерні ігри. Насолоджуйтеся новою платівкою Jerry Heil на Радіо МАКСИМУМ!
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Jerry Heil – Особисте, слухайте онлайн альбом співачки
Jerry Heil – ГОЛОЮ, дивіться lyric-відео зірки мережі:
"Коли він роздягає тебе очима — круто! Ідеально, коли він зумів роздягнути тебе від комплексів, дитячих і дорослих страхів, ревнощів, соціальних масок. Він знає тебе чистою, справжньою, ГОЛОЮ. Головне — перевіряй свої почуття. Що якщо ти шукала краще з ТікТок, а він просто в потрібний час, як кращий студент-пікапер, лоскотав твоє его? Вищий ступінь АСМР-техніки. Але не оголивши душу, не знатимеш, хто дійсно любить її без одягу", – написала Яна під відео.
Jerry Heil – LULLABY, дивіться lyric-відео зірки мережі:
"А тепер про ілюзії. Коли у тебе в голові (чи на А4) є ідеал майбутнього партнера, так важко не приміряти його на кожного, хто може підійти на цю роль. З одного боку, це відсіює непотрібні стосунки, з іншого — ти ризикуєш таки одягнути в цю ілюзію того, хто більш-менш на неї схожий. І ти знаєш, що станеться далі. Ні, не "давай одружимося". Виявиться, ця людина — не така, як ти собі вигадала. Але вона ніколи й не була такою! І не буде кого звинувачувати. Після цього єдиний спосіб бути разом з вигаданим ідеалом — зустрічатися в снах", – цим текстом супроводжується композиція.
Jerry Heil – ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС, дивіться lyric-відео зірки мережі:
"Що по френдзоні? Відчуття безпомічності, знайоме тобі, мені й кожному. Я ніколи в житті не закохувалася. А мені 25, на хвилиночку. Влітку дещо змінилося, я щось подібне відчула. Остапа понесло в усі тяжкі, як у японському аніме. Але мені ЗДАВАЛОСЯ. Бо ОВЕРДРУЖБА і НЕДОСЕКС — це ні те, ні інше. І настане пора визначитися. Або попрощатися з кукушкою і зациклитися на ілюзії", – відверто додала вона.
Jerry Heil – ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ, дивіться lyric-відео зірки мережі:
"Люди схильні драматизувати чи стосунки — це дійсно випробування і маленьке життя? Дійсно любов живе три роки чи це просто такий топ пранк, в який всі вірять? Я особисто не знаю — ніколи не зустрічалася ні з ким довше декількох місяців. А от двоє з моєї пісні, сп’янілі від почуттів, на максимальній швидкості летіли якраз три роки. Подейкують, третій рік найскладніший. Принаймні саме так сталося у персонажів треку #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ. Може, їх стосунки теж не витримали карантин, адже тут у кожної пари своя вакцина. Я часто слухаю людей і так люблю підслуховувати історії — і там ще ті "Вагітна у 16", "Від пацанки до панянки" та "Кохана, ми вбиваємо дітей", – написала Jerry Heil.
Jerry Heil – НЕ_ОРИ_МАМ, дивіться lyric-відео зірки мережі:
"Мама мене виховала так, щоб я в жодному разі не дивилася на одружених. Хлопець має або бути холостяк, або зась. У мами свої історії й травми, тому я все життя боялася бути привабливою, щоб не звабити одруженого. І я таки звабила його. В пісні #НЕ_ОРИ_МАМ", – йдеться в описі.
Jerry Heil – ОСОБИСТЕ, дивіться lyric-відео зірки мережі:
"Місцями пророча пісня, написана декілька років тому, як і всі в цьому альбомі. Проте ця — одна з моїх найдревніших, написаних ще в час, коли я співпрацювала з лейблом VIDLIK. Вона про інтимні почуття, про душевний конект — і входить в топ пісень 2021 мого внутрішнього рейтингу. Коли я писала про Одесу, я думала: "Чому саме це місто спало на думку?". Ця пісня дійсно писалася потоком — весь перший куплет і приспів прийшли мені в шумному метро, де навіть своїх думок не чути. Можливо, тому я почула ефір, звідки й полилася пісня.
Другий же куплет написався після того, як я прожила сценарій першого, ніби дійсно напророчила. Другий куплет став висновком історії. І чомусь англійською. Чому — я без поняття — він теж спустився через мої голову і руки потоком прямо в нотатки", – розповіла вона про процес створення пісні.
А яка пісня з нового альбому Jerry Heil вам сподобалася найбільше? Діліться з нами у коментарях!
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