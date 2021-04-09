Тіна Кароль поцілувалася з собою у брутальному кліпі Хороший парень: дивіться онлайн

Тіна Кароль постала в чоловічому образі в новому кліпі

Поп-діва Тіна Кароль потішила своїх прихильників новою відеороботою. Провокативне відео на пісню "Хороший парень" вона виклала на своєму ютуб-каналі. Дивіться онлайн кліп Тіни Кароль – "Хороший парень" на Радіо МАКСИМУМ!

Особливістю цього відео стало те, що Тіна Кароль у ньому перевтілилася на грабіжника. А добила вона своїх прихильників фіналом, у якому Тіна-чоловік поцілувався з Тіною-жінкою. Остання, до слова, в образі з попереднього кліпу "Скандал".

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"Я хотів показати, як людина, котра володіє сильною харизмою й талантом, навіть з закритим обличчям, може тримати увагу глядачів протягом усього кліпу. І подумав, чому б Тіні не постати в образі хлопця?", – пояснив своє рішення режисер кліпу Інді Гейт.

Зауважимо, що попри всю складність манери танцю хіп-хоп, у кліпі Тіна знімалася без дублера.

Тина Кароль – Хороший парень, дивіться провокативний кліп співачки:

Хороший парень, текст і слова пісні

Я больше не буду жестокой

Глаза без тебя не горят

Пусть минимум слов или вздохов

И будем рубить якоря

Я роняла слезы на его ключицы,

Обжигаясь взглядом, и опять роняла

Нежность в постель

Я роняла нежность

С ядовитыми шипами розы твои руки рвали

Не боясь отравы и суждения людей

Ни к чему суждения людей

Будь ядом, ядом

Какой хороший парень

Как пьяный, пьяный

Обнимал розу с шипами

А роза, роза любить его хотела

Но суть угрозы -

Поломать шипы о тело

В ответ полетели лишь птицы

С ресниц моих прямо в тебя

Давно уже вставлены спицы,

Но мне по-другому нельзя

Лед и пламя в твоих венах

Разжигали страсть одновременно

Воровали тишину у ночей

Разжигали страсти

На губах осталась сладость

Запрещенного не надо

Это грустный танец

Ты мой или ничей

Только мой или ничей

Будь ядом, ядом

Какой хороший парень

Как пьяный, пьяный

Обнимал розу с шипами

А роза, роза любить его хотела

Но суть угрозы-

Поломать шипы о тело.

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