Чекали понад 10 років: дивіться трейлер фільму "Аватар 2: Шлях води" від Джеймса Кемерона

Джеймс Кемерон, кінорежисер, який працював над фільмами "Титанік" та "Термінатор" готував продовження фільму "Аватар" понад 10 років. Нарешті з'явився трейлер сиквела – "Аватар 2". Дивіться перші кадри з фільму "Аватар: Шлях води".

Перша частина фільму "Аватар" став найбільш касовим фільмом в історії. Режисер Джеймс Кемерон готував продовження понад 10 років. Студія Disney оприлюднила перший трейлер фільму "Аватар: Шлях води", прем'єра якого запланована на 15 грудня.

І ще: Коза Ностра: дивіться перший трейлер італійського фільму з Ірмою Вітовською

Прем'єра фільму "Аватар" відбулася у 2009 році. Тоді режисер розпочав історію про Планету Пандора та її мешканців. У другій частині Джеймс Кемерон підготував проривну технологію підводного фільмування, тож глядачі побачать підводну частину планети Пандора.

За сюжетом, у новому фільмі дії розгортаються через більше ніж десятиліття після подій першої частини. Історію починає розповідати сім'я Саллі (Джейк, Нейтірі та їхні діти). Глядач дізнається про проблеми, які їх переслідують, про те, на що вони йдуть, щоб зберегти один одного в безпеці, про битви, які вони ведуть, щоб залишитися в живих, і про трагедії, які вони переживають.

Дивіться трейлер фільму "Аватар: Шлях води" / "Avatar: The Way of Water":

До теми: "Чий х*й?":дивіться трейлер документального серіалу про українську лайку