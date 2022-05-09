На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Чий х*й?":дивіться трейлер документального серіалу про українську лайку
-
- 120
FILM.UA Group презентує трейлер та пілотний випуск кількасерійної документалки про українську лайку "ЧИЙ Х*Й?". Серіал розповість історію лайливих слів, їх вплив на минуле України, познайомить із сучасними амбасадорами лайки та згадає першоджерела. Дивіться трейлер провокативного серіалу 18+!
Цей проєкт планували створити ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей документальний серіал складатиметься з 5 серій. Перший випуск вже є у доступі.
І ще: Український серіал "І будуть люди" покажуть у понад 10 країнах світу
Переглянути перший епізод без цензури можна в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.
Глядач почує найкращих спікерів, які знаються на справжніх матюках: філолог і письменник Остап Українець, блогер Сергій Іванов, письменник Лесь Подерв'янський, стендап-комік Андрій Щегель, керівниця "Дикого Театру" Ярослава Кравченко, вокаліст гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко. Проти нецензурщини виступить архієрей Православної Церкви України Євстратія Зорі. А ведучою стала письменниця, співачка, журналістка, перша секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа.
Проєкт "ЧИЙ Х*Й?" допоможе глядачам дізнатися про походження та еволюцію лайки, регіональні відмінності, чим вона відрізняється від "руського мата", як матюкаються різні професії, культові нецензурні цитати та матюччя як спосіб протесту.
Перша серія розкриє тему історії появи ненормативної лексики, її вживання історичними постатями, заборону церквою, цензуру у ЗМІ, історію про Діда Панаса та таємничу появу його стінопису на Троєщині.
Дивитися трейлер "ЧИЙ Х*Й?":
До теми: Український фільм "Снайпер. Білий Ворон" вийшов у прокат у країнах Балтії
- 09 травня
-
20:5210 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:23Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів
-
19:55Футболку, яку носив Кузьма Скрябін, продали на аукціоні за рекордну суму
-
19:25Чекали понад 10 років: дивіться трейлер фільму "Аватар 2: Шлях води" від Джеймса Кемерона
-
18:50Джеремі Кларксон відправив машини та гуманітарку в Україну
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Земля: гурт "Циферблат" презентував кліп за мотивами повісті Ольги Кобилянської
-
17:54Відтепер закордонний та внутрішній паспорти оформлятимуть одночасно – прем'єр Шмигаль
-
17:22"Нова пошта" показала, як працює їхнє перше мобільне відділення у контейнері
-
16:51Коза Ностра: дивіться перший трейлер італійського фільму з Ірмою Вітовською
-
16:22"Україна. Розп'яття": у Києві відкрили виставку артефактів російсько-української війни
-
15:54"Чий х*й?":дивіться трейлер документального серіалу про українську лайку
-
15:24Євробачення 2022: пісні всіх учасників першого півфіналу
-
14:52Гурт Rock-H виступить у Львові на підтримку ЗСУ
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:22Яку погоду очікувати в Україні 10 травня: від невеликих дощів до похолодання
-
13:56Залізна дипломатія: Джастін Трюдо подякував Укрзалізниці у новому відео
-
13:23Нельотна сонячна погода: чому Росія провела парад без авіації
-
12:53"Коротко про парад на Росії": Остапчук висміяв гасло окупантів – відео
-
12:23Скільки українців повернулись додому з інших країн: Шмигаль вразив цифрами
-
11:54Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак
-
11:28Песик Патрон отримав особливу нагороду від Зеленського – відео
-
10:56Як подати докази злочинів окупантів проти українців: проста інструкція
-
10:28Євробачення 2022: прогнози букмекерів змінились за день до конкурсу
-
09:54"Прорив" не вдався: ЗСУ знищили найновіший російський танк – відео
- 09 травня
-
20:23Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів
-
17:22"Нова пошта" показала, як працює їхнє перше мобільне відділення у контейнері
-
15:24Євробачення 2022: пісні всіх учасників першого півфіналу
-
12:53"Коротко про парад на Росії": Остапчук висміяв гасло окупантів – відео
-
10:28Євробачення 2022: прогнози букмекерів змінились за день до конкурсу
-
09:27Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
- 08 травня
-
19:49Скільки коштів вдалося уже зібрати на армію через портал Дія
-
16:48Марки із російським кораблем знову з'являться у продажу: який тираж готує Укрпошта
-
13:54Що означає "летить блєдіна": в Urban Dictionary з'явилось пояснення (18+)
-
10:23"Ніколи знову?": Зеленський зняв болюче звернення з розтрощеної Бородянки
- 07 травня
-
20:51United24: Володимир Зеленський запровадив круту ініціативу
-
18:23Чим будуть особливі образи KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022
-
15:4912-річний британець написав листа Володимирові Зеленському: що він йому відповів
-
13:22У кліпі американських реперів з'явилась українська паляниця з тризубом
-
10:22Фотопроєкт "Вільні": як виглядали наші предки 100 років тому
- 06 травня
-
20:23Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника
-
17:22На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ
-
14:21SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек
-
12:23Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
- 05 травня
-
20:26Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова