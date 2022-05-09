"Чий х*й?":дивіться трейлер документального серіалу про українську лайку

FILM.UA Group презентує трейлер та пілотний випуск кількасерійної документалки про українську лайку "ЧИЙ Х*Й?". Серіал розповість історію лайливих слів, їх вплив на минуле України, познайомить із сучасними амбасадорами лайки та згадає першоджерела. Дивіться трейлер провокативного серіалу 18+!

Цей проєкт планували створити ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей документальний серіал складатиметься з 5 серій. Перший випуск вже є у доступі.

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Переглянути перший епізод без цензури можна в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.

Глядач почує найкращих спікерів, які знаються на справжніх матюках: філолог і письменник Остап Українець, блогер Сергій Іванов, письменник Лесь Подерв'янський, стендап-комік Андрій Щегель, керівниця "Дикого Театру" Ярослава Кравченко, вокаліст гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко. Проти нецензурщини виступить архієрей Православної Церкви України Євстратія Зорі. А ведучою стала письменниця, співачка, журналістка, перша секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа.

Проєкт "ЧИЙ Х*Й?" допоможе глядачам дізнатися про походження та еволюцію лайки, регіональні відмінності, чим вона відрізняється від "руського мата", як матюкаються різні професії, культові нецензурні цитати та матюччя як спосіб протесту.

Перша серія розкриє тему історії появи ненормативної лексики, її вживання історичними постатями, заборону церквою, цензуру у ЗМІ, історію про Діда Панаса та таємничу появу його стінопису на Троєщині.

Дивитися трейлер "ЧИЙ Х*Й?":

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