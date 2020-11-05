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Британські журналісти назвали найкращі комп'ютерні ігри покоління: геймери не оцінили
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Зміна поколінь в ігровій індустрії просто не може обійтися без ретроспективи минулих років і вибору кращих з кращих. Поки одні видання складають свої списки, орієнтуючись тільки на рейтинги Metacritic, британський журнал Edge вирішив виділитися і випустив дуже спірний топ.
Редакція Edge вирішила не формувати традиційний ТОП 10 і розставляти ігри по конкретних місцях.
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Замість цього журнал опублікував список з 12 тайтлів найрізноманітніших жанрів, що вийшли не раніше, ніж сім років тому. Як не дивно, до нього не потрапили ані God of War, ані The Last of Us Part II, ані навіть The Witcher 3: Wild Hunt.
Рейтинг ігор від журналу Edge
- Bloodborne
- Inside
- Outer Wilds
- Overwatch
- Red Dead Redemption 2
- Return of the Obra Dinn
- Super Mario Odyssey
- The Last Guardian
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Titanfall 2
- Undertale
- What Remains of Edith Finch
Red Dead Redemption 2 потрапив до рейтингу журналу Edge
Менш неоднозначний список найкращих ігор покоління раніше опублікувало видання Game Informer. Завдяки чіткій класифікації з ним набагато простіше погодитися – урешті-решт, всі головні хіти минулих років виявилися на місці.
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