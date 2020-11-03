Пенсіонер-геймер пройшов Read Dead Redemption II 30 разів

Ми вже неодноразово вам розповідали про людей поважного віку, які вважають, що для комп'ютерних ігор і розваг немає певного віку. Це нам доводить і наш новий герой, котрий 30 разів пройшов популярну гру Read Dead Redemption II.

65-річний пенсіонер-геймер заслуговує на звання головного прихильника комп'ютерної гри Red Dead Redemption II. Він пройшов вестерн 30 разів!

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Історію справжнього ковбоя повідав його син, відомий на форумі Reddit під ніком ApeWatcher. Чоловік розповів, що його 65-річний батько так перейнявся хітовою Red Dead Redemption II, що проводить у ній по кілька годин щодня та відмовляється грати в щось ще. При цьому цікавить чоловіка лише сюжетна кампанія, яку він і пройшов 30 разів. Син намагався залучити батька у Red Dead Online, але пенсіонера цей режим не вразив, і він повернувся до історії Артура.

Нагадаємо, що Red Dead Redemption II вийшла 26 жовтня 2018 року на консолях, а у 2019 році добралася і до PC. Журналісти, як і геймери, визнали її однією з найбільш знакових відеоігор в історії.

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