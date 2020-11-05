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Pokemon GO принесла розробникам понад мільярд доларів за 2020 рік

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Pokemon GO усе ще дуже популярна - фото 1
Pokemon GO усе ще дуже популярна

Побутує думка, що Pokemon GO вже не така популярна, як колись, і що у неї скоро заберуть титул найприбутковішої мобільної гри в історії. Однак цифри свідчать про протилежне: аналітична фірма Sensor Tower підрахувала, скільки грошей тайтл приніс своїм творцям у 2020 році.

Виявилося, що Pokemon GO усе ще на коні. Про це свідчить шалений прибуток за 2020 рік!

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Як стверджує SensorTower, за підсумками перших 10 місяців 2020 року Pokemon GO все ще входить у трійку найприбутковіших мобільних ігор на ринку. За звітний період вона принесла авторам понад $ 1 мільярд. Це на цілих 11% більше, ніж за весь 2019 рік. Кращі результати за цей відтинок часу показали лише неймовірно популярні PUBG Mobile і Honor of Kings.

Pokemon GO принесла розробникам понад мільярд доларів за 2020 рік - фото 433609
За перші 10 місяців року Pokemon GO принесла творцям мільярд доларів

З моменту релізу у 2016 році Pokemon GO заробила близько $ 4,2 мільярда, а завантажили тайтл понад 600 мільйонів разів.

Слід нагадати, що на п'яти творінню Niantic настає безкоштовна китайська RPG під назвою Genshin Impact. Днями з'ясувалося, що новинка показала другий кращий старт за всю історію мобільних ігор, поступившись поки лише "Покемонам".

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Джерело: Sensor Tower
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