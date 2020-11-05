Pokemon GO принесла розробникам понад мільярд доларів за 2020 рік

Побутує думка, що Pokemon GO вже не така популярна, як колись, і що у неї скоро заберуть титул найприбутковішої мобільної гри в історії. Однак цифри свідчать про протилежне: аналітична фірма Sensor Tower підрахувала, скільки грошей тайтл приніс своїм творцям у 2020 році.

Виявилося, що Pokemon GO усе ще на коні. Про це свідчить шалений прибуток за 2020 рік!

Це цікаво: Пенсіонер-геймер пройшов Read Dead Redemption II 30 разів

Як стверджує SensorTower, за підсумками перших 10 місяців 2020 року Pokemon GO все ще входить у трійку найприбутковіших мобільних ігор на ринку. За звітний період вона принесла авторам понад $ 1 мільярд. Це на цілих 11% більше, ніж за весь 2019 рік. Кращі результати за цей відтинок часу показали лише неймовірно популярні PUBG Mobile і Honor of Kings.



За перші 10 місяців року Pokemon GO принесла творцям мільярд доларів

З моменту релізу у 2016 році Pokemon GO заробила близько $ 4,2 мільярда, а завантажили тайтл понад 600 мільйонів разів.

Слід нагадати, що на п'яти творінню Niantic настає безкоштовна китайська RPG під назвою Genshin Impact. Днями з'ясувалося, що новинка показала другий кращий старт за всю історію мобільних ігор, поступившись поки лише "Покемонам".

Читайте також: Винахідник року: дідусь грає у Pokemon Go відразу на 64 смартфонах