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Журналісти склали рейтинг найкращих ігор покоління
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Ігрові журналісти просто обожнюють складати різноманітні списки найкращих ігор місяця, року, десятиліття, покоління або цілого століття. Як правило, критерії відбору й обґрунтованість вибору місць залишаються зрозумілими тільки для них самих.
Однак свіжий топ від видання Game Informer по-справжньому дивує: річ у тім, що з ним важко не погодитися. Журналіст Джо Джуба вивів кілька різних категорій, по п'ять найбільш значущих тайтлів у кожній. Так, у топі знайшлося місце і високобюджетним бойовикам, і скромним, але цікавим інді-іграм. Ніхто не залишився скривдженим.
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Вищий ешелон
- The Last of Us Part II (PS4)
- The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Red Dead Redemption II (PS4, Xbox One, PC, Stadia)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U)
- God of War (PS4)
Сюжетно-орієнтовані
- Her Story (PC, iOS, Android)
- Hellblade: Senua's Sacrifice (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- What Remains of Edith Finch (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Kentucky Route Zero (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Disco Elysium (PC)
Шутери від першої особи
- Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One, PC)
- Destiny 2 (PS4, Xbox One, PC, Stadia)
- Titanfall 2 (PS4, Xbox One, PC)
- DOOM Eternal (PS4, Xbox One, PC, Stadia)
- Half-Life: Alyx (Steam VR)
Насичений екшен
- Uncharted 4: A Thief's End (PS4)
- Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC)
- Control (PS4, Xbox One, PC)
- Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC)
- Bloodborne (PS4)
Відкриті світи
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC)
- Assassin's Creed Syndicate (PS4, Xbox One, PC)
- Horizon Zero Dawn (PS4, PC)
- Spider-Man (PS4)
- Ghost of Tsushima (PS4)
Чарівність старої школи
- Hollow Knight (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Celeste (PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia)
- Axiom Verge (PS4, Xbox One, Switch, Wii U, Vita, PC)
- Undertale (PS4, Switch, Vita, PC)
- Cuphead (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Суцільні веселощі
- Animal Crossing: New Horizons (Switch)
- Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)
- Stardew Valley (PS4, Xbox One, Switch, Vita, PC, iOS, Android)
- Super Mario Odyssey (Switch)
- Dreams (PS4)
Вибух мозку
- Inside (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS)
- Boxboy + Boxgirl (Switch)
- The Witness (PS4, Xbox One, PC)
- Tetris Effect (PS4, PC, PSVR, Rift, Vive, Quest)
- Return of the Obra Dinn (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Японські RPG
- Fire Emblem: Three Houses (Switch)
- Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (PS4, Switch, PC)
- Persona 5 Royal (PS4)
- Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One)
- Final Fantasy VII Remake (PS4)
Змагальні
- Overwatch (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Apex Legends (PS4, Xbox One, PC)
- Fortnite (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)
- Rocket League (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Super Smash Bros. Ultimate (Switch)
Легко згадати безліч подібних списків, які зазвичай виходять спірними і незрозумілими. Наприклад, менш як місяць тому видання Eurogamer у своєму ТОП-10 найважливіших тайтлів покоління поставило на четверте місце Kentucky Route Zero, культовій NieR: Automana присудила восьме, а The Witcher 3: Wild Hunt – і зовсім десяте. Чому? Хтозна.
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