Журналісти склали рейтинг найкращих ігор покоління

Ігрові журналісти просто обожнюють складати різноманітні списки найкращих ігор місяця, року, десятиліття, покоління або цілого століття. Як правило, критерії відбору й обґрунтованість вибору місць залишаються зрозумілими тільки для них самих.

Однак свіжий топ від видання Game Informer по-справжньому дивує: річ у тім, що з ним важко не погодитися. Журналіст Джо Джуба вивів кілька різних категорій, по п'ять найбільш значущих тайтлів у кожній. Так, у топі знайшлося місце і високобюджетним бойовикам, і скромним, але цікавим інді-іграм. Ніхто не залишився скривдженим.

Це цікаво: У мережу виклали довгоочікуваний тизер гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Вищий ешелон

The Last of Us Part II (PS4)

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Red Dead Redemption II (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U)

God of War (PS4)

Сюжетно-орієнтовані

Her Story (PC, iOS, Android)

Hellblade: Senua's Sacrifice (PS4, Xbox One, Switch, PC)

What Remains of Edith Finch (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Kentucky Route Zero (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Disco Elysium (PC)

Шутери від першої особи

Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One, PC)

Destiny 2 (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

Titanfall 2 (PS4, Xbox One, PC)

DOOM Eternal (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

Half-Life: Alyx (Steam VR)

Насичений екшен

Uncharted 4: A Thief's End (PS4)

Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC)

Control (PS4, Xbox One, PC)

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC)

Bloodborne (PS4)

Відкриті світи

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC)

Assassin's Creed Syndicate (PS4, Xbox One, PC)

Horizon Zero Dawn (PS4, PC)

Spider-Man (PS4)

Ghost of Tsushima (PS4)

Чарівність старої школи

Hollow Knight (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Celeste (PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia)

Axiom Verge (PS4, Xbox One, Switch, Wii U, Vita, PC)

Undertale (PS4, Switch, Vita, PC)

Cuphead (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Суцільні веселощі

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)

Stardew Valley (PS4, Xbox One, Switch, Vita, PC, iOS, Android)

Super Mario Odyssey (Switch)

Dreams (PS4)

Вибух мозку

Inside (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS)

Boxboy + Boxgirl (Switch)

The Witness (PS4, Xbox One, PC)

Tetris Effect (PS4, PC, PSVR, Rift, Vive, Quest)

Return of the Obra Dinn (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Японські RPG

Fire Emblem: Three Houses (Switch)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (PS4, Switch, PC)

Persona 5 Royal (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Змагальні

Overwatch (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Apex Legends (PS4, Xbox One, PC)

Fortnite (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)

Rocket League (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Легко згадати безліч подібних списків, які зазвичай виходять спірними і незрозумілими. Наприклад, менш як місяць тому видання Eurogamer у своєму ТОП-10 найважливіших тайтлів покоління поставило на четверте місце Kentucky Route Zero, культовій NieR: Automana присудила восьме, а The Witcher 3: Wild Hunt – і зовсім десяте. Чому? Хтозна.

Читайте також: Блогери порівняли оновлену версію Need for Speed: Hot Pursuit з оригіналом