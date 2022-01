Бренд adidas створив плавучий тенісний корт на Великому Бар'єрному рифі

аdidas та організація Parley for the Oceans відправили тенісний корт "у плавання" серед Великого Бар'єрного рифу. Так компанії хочуть привернути увагу до забруднення океану пластиком. До слова, конструкція повністю складається із переробленого пластику.

Спортивний бренд adidas вже давно співпрацює з екологічною організацією Parley for the Oceans, яка займається проблемами пластикового забруднення океану, пише Dezeen. У колаборації вони випускали кросівки з використанням переробленого океанічного пластику, а тепер показали новий масштабний проєкт, присвячений Відкритому чемпіонату Австралії з тенісу, — це тенісний корт, розташований в океані в районі Великого Бар'єрного рифу.

І ще: Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні

Корт дрейфуючий і розташований прямо на воді. У adidas співпрацювали з Управлінням морського парку Великого Бар'єрного рифу (GBRMPA), щоб задіяти одну з місцевих барж під його основу. Сама поверхня корту зроблена із переробленого пластику.

Проєкт задуманий для того, щоб привернути увагу до проблеми пластикового сміття, яке особливо шкодить рифам та іншим прибережним морським екосистемам. Збоку на плавучому корті є напис "Plastic waste is a problem". Innovation is our solution ("Пластикове сміття – проблема. Інновації – рішення").

На корті вже зіграли змішаний парний матч спортсмени та амбасадори adidas в Австралії – Ян Торп, Джесс Фокс, Натан Клірі та Стеф Клер Сміт. У компанії запевнили, що всі м'ячі, що відлетіли за межі корту, дістали з води.

Після закінчення Відкритого чемпіонату тенісний корт розберуть і перероблять у покриття для спортивного майданчика в школі міста Таунсвіль, яке розташоване на узбережжі навпроти Великого Бар'єрного рифу.

Читайте також: У Versace представили мішки для собачих фекалій: ціна вас шокує