У Versace представили мішки для собачих фекалій: ціна вас шокує

Італійський будинок моди Versace створив для власників домашніх тварин брендований мішечок із пакетами для збирання фекалій. За елегантний та практичний аксесуар доведеться віддати майже 7 тисяч гривень.

Так, у комплект, який коштує 6750 гривень, входить також розкішний медальйон для нашийника та карабін. Про це йдеться на на офіційному сайті Versace.

І ще: В Іспанії усіх домашніх тварин прирівняли до членів сім'ї

Тримач для мішків виконаний із чорного поліестеру, а всередині є бавовняна підкладка. Аксесуар можна буде причепити до одягу або сумки завдяки карабіну.

Люксовий виріб прикрашений позолоченою фурнітурою, зокрема застібкою посередині. Знизу розташоване кільце із фірмовим логотипом, через яке легко витягуються пакети.

Розробники невеликого мішечка відзначають, що його потрібно ретельно доглядати. Допускається холодне прасування, сухе чищення та делікатне прання (без сушіння).

Читайте також: Науковці з'ясували, що собаки можуть розрізняти різні мови: цікаве дослідження