Біллі Айліш – 18 років: зірка показала смішне (!) відео зі свого дитинства

Співачка Біллі Айліш стала головною сенсацією 2019 року, підкоривши всі світові чарти. При цьому дівчині лише сьогодні виповнилось 18 років. З нагоди свята артистка поділилась кумедним відео, що геть непритаманно їй.

Хіт Біллі Айліш – "Bad Guy" очолив чарт Billboard Hot 100 і став одним із найпопулярніших у всьому світі. А от дебютний альбом зірки "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" взагалі встановив рекорд по завантажуваннях в Apple Music ще до виходу.

Це цікаво: Прем'єра пісні Біллі Айліш – Everything I Wanted

Зазвичай Айліш співає про похорон і депресію, а в кліпах об її лице гасять недопалки... Проте з нагоди свого 18-річчя співачка нарешті виклала щось позитивне – своє дитяче відео. У ролику маленька (і незвично весела!) Біллі танцює, співає, грає на гітарі та фортепіано. Кадри з дитинства змінюються відео з концертів вже дорослої Айліш, на яких артистка виступає не перед своїми батьками, а перед цілими стадіонами. Дивіться самі:

Читайте також: Хлопець встановив новий рекорд мережі завдяки Біллі Айліш