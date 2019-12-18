Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Біллі Айліш – 18 років: зірка показала смішне (!) відео зі свого дитинства

  • 50
Біллі нечасто демонструє гарний настрій - фото 1
Біллі нечасто демонструє гарний настрій

Співачка Біллі Айліш стала головною сенсацією 2019 року, підкоривши всі світові чарти. При цьому дівчині лише сьогодні виповнилось 18 років. З нагоди свята артистка поділилась кумедним відео, що геть непритаманно їй.

Хіт Біллі Айліш – "Bad Guy" очолив чарт Billboard Hot 100 і став одним із найпопулярніших у всьому світі. А от дебютний альбом зірки "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" взагалі встановив рекорд по завантажуваннях в Apple Music ще до виходу.

Це цікаво: Прем'єра пісні Біллі Айліш – Everything I Wanted

Зазвичай Айліш співає про похорон і депресію, а в кліпах об її лице гасять недопалки... Проте з нагоди свого 18-річчя співачка нарешті виклала щось позитивне – своє дитяче відео. У ролику маленька (і незвично весела!) Біллі танцює, співає, грає на гітарі та фортепіано. Кадри з дитинства змінюються відео з концертів вже дорослої Айліш, на яких артистка виступає не перед своїми батьками, а перед цілими стадіонами. Дивіться самі:

Читайте також: Хлопець встановив новий рекорд мережі завдяки Біллі Айліш

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 942
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 16 грудня, 17:30
  • 840
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1957326
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз