Безкоштовний сир у мишоловці: як покупців дурять винахідливі продавці

Цю банальну фразу ви, мабуть, чули тисячі разів, але чи зупинялися ви вчасно, побачивши, що вам пропонують відверту халяву? Підозрюю, що ні! Саме про ще один метод розводу розповідаю вам у новому матеріалі з серії Сповідь продавця!

Якщо ви час до часу щось продавали/купували на OLX, то могли стикнутися з вельми несподіваними оголошеннями, які перебралися на цей майданчик з соціальних мереж. Розповідаємо, як вичислити шахрая та що робити, щоб не потрапити на гачок зловмисника?

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Передісторія шахрайських схем

Кілька років тому у мережі ходили пости, де буцімто добрі люди віддавали за безцінь або за символічну суму ті речі, які їм не потрібні. Дійшло усе до такого абсурду, що на сторінках Facebook або Instagram можна було виграти автомобіль, який дарує щедрий дядько, котрому він, з його слів, просто більше не потрібен. Утім, якщо там ці афери мали на меті назбирати певну кількість підписників, лайків і поширень, то сьогодні шахраї збирають копієчку за копієчкою з кожного, хто мріє купити за смішні гроші те, що насправді коштує не одну тисячу.

Як вичислити оголошення шахрая?

Насправді ж, там є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Зокрема, мова йде про мінімум тексту, типовий поспіх, який відчувається у публікації, а також розмиті умови покупки, які ви зможете обговорити лише в приватних повідомленнях.

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Отже, що має насторожити:

Ціна. Ринкова ціна гаджета, який вам пропонують, значно нижча, хоч він справний і немає жодних слідів механічних пошкоджень?

Текст. Шахрай часто пише, що віддає за символічну плату те, що йому зараз просто не потрібно. Наприклад, нормальний такий Macbook Pro старого покоління пропонують викупити за 400 гривень. Це що брухт?! А от і ні! Це дещо більше, адже, як показує практика, товару узагалі немає в людини, котра намагається на вас нажитися.

Комунікація. Користувач активно переходить на спілкування у месенджера, де детально розповідає, як можна придбати той чи інший товар. Як правило, мова йде про повну або часткову передоплату або безпосередню зустріч. О, зустріч!, - подумали ви. Але і тут на вас чекає низка несподіванок.

Зустріч неможлива. Зловмисник називає якийсь невідомий населений пункт, який надзвичайно далеко від місце, яке закріплене за оголошенням. Насторожує? Ще б пак, адже у вас відбирають можливість побачити товар на власні очі.

Автор оголошень. Якщо глянути на сторінку автора, то можна побачити низку інших публікацій з такими "халявними" пристроями, але розкидані вони чомусь по цілій Україні.

Бережіть гроші: Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит

Досі не викликає сумніву? Тоді переходимо до останнього пункту – надсилаємо гроші і не отримуємо нічого! А чому так? А тому, що ваш продавець не зобов'язаний нічого вам надсилати. Та й довести, що ви надіслали гроші просто так, бо дуже добрі, теж не вельми просто. Схема ця розрахована на тих, хто не готовий виглядати повним бовдуром, вірячи у те, що за смішні гроші можна купити річ, яка, насправді, коштує у десяток разів дорожче!

Також наполегливо рекомендую звернути увагу на дату публікації. Якби оголошення було дійсним, то товар купили б за перші 10 хвилин. Натомість ви можете зауважити, що гаджет "продається" тижнями. Іноді міняються фото, ім'я автора, але залишається один і той самий номер телефона.

Що робити, щоб не потрапити у пастку?

Передовсім, потрібно вмикати критичне мислення. Порівняйте ціни на аналогічну техніку. Якщо різниця суттєва - не починайте спілкування з "продавцем".

Також не варто надсилати жодних завдатків. Наполягайте на наложеному платежі, коли ви можете оглянути товар і лише після цього оплатити його.

Наостанок рекомендую просто забути про те, що люди отак беруть і віддають коштовні речі майже на халяву. Ніхто не хоче втрачати свої гроші. Якщо ж вам здається, що людина робить це щиро – задумайтеся, чи це бува не розпродаж улюблених цяцьок колишнього, який влаштувала скривджена екс-кохана?

Нагадую, що за кожне ваше рішення відповідаєте лише ви. Бережіть себе та свої гроші, а також ніколи не довіряйте тим, хто ладен буквально подарувати вам те, за що інші попросили круглу суму!

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