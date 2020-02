Assol – Save It: слухати онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Співачка Assol (Катерина Тараненко) представила пісню "Save It", з якою спробує свої сили в Національному відборі на Євробачення 2020. Слухайте новий трек!

Попри юний вік, Assol уже давно в українському шоу-бізнесі, а зараз хоче підкорити Євробачення 2020. Артистка випустила дебютний альбом ще в свої 6 років, а пісні "Алые паруса" та "Мама" стали справжніми хітами.

Слава славою, але освіту треба здобувати. Саме тому й Assol зробила паузу в кар'єрі, а на велику сцену вона повернулась лише у 2016 році, взявши участь у шоу "Голос країни". 2019-й став переломним в кар'єрі співачки. Після закінчення університету в Лондоні вона вийшла заміж, а також перезапустила свою творчість. У Нацвідборі на Євробачення 2020 співачка виступить з піснею "Save It", яка, за словами Assol, має важливе соціальне значення. Її головний меседж – "почни з себе, аби допомогти світові".

Слухати онлайн пісню Assol – Save It на Нацвідбір Євробачення 2020:

"Зараз, як ніколи, гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Ця пісня народилася у найправильніший момент, і я подумала, що зобов'язана показати її на Євробаченні, розповісти про це. Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас", – ділиться Assol.

Текст і слова пісні Save It

I'm sorry, don't want to hear your voice

don't you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms

We gonna save it

Chorus

Have no time to understand

Don't be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet

Just make love and

We gonna save it

No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives.

Ассоль

Assol виступить у першому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 8 лютого.

