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Disney назвав дату виходу серіалу про джедая з "Зоряних війн"

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Нам покажуть серіал про Обі-Ван Кенобі - фото 1
Нам покажуть серіал про Обі-Ван Кенобі

Прем'єра серіалу про джедая із "Зоряних воєн", який виховав Дарта Вейдера, відбудеться 25 травня на стрімінговому сервісі Disney+. Дія шоу розгорнеться через десять років після подій у "Помсті сітхів".

Як пише Hypebae, коли був знищений Орден джедаїв і Республіка стала Імперією, Обі-Ван Кенобі і Йода, що вижили, розробили план захисту двох новонароджених дітей Вейдера і Падме Амідали. Лею відправили до будинку Органу на Альдераані, а Люка – на Татуїн до родичів Енакіна Скайвокера.

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До ролі Обі-Вана повернеться британський актор Юен Макгрегор. Він зіграв персонажа у трилогії приквелів "Зоряні війни. Епізод I: Примарна загроза", "Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів" та "Зоряні війни. Епізод III: Помста сітхів". Також очікується поява канадського актора Хейдена Крістенсена, який виступав у ролі Дарта Вейдера у трилогії.

Disney назвав дату виходу серіалу про джедая з 'Зоряних війн' - фото 496121

Раніше Disney+ випустив трейлер нового рімейку "Попелюшки". Дія стрічки розгортається у Нью-Йорку. Головний герой – дизайнер-початківець кросівок Ель.

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