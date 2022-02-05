У мережі активно шукають сукню від Valentino: у всьому винен серіал "І просто так..."

HBO Max випустив останню серію продовження "Сексу і міста". У ній можна було побачити Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) у сукні Valentino із кутюрної колекції 2019 року.

Після фіналу "І просто так..." кількість пошукових запитів "сукні Valentino" збільшилася на рекордні 1085%, "довгої помаранчевої сукні" на 194%, а "рожевих рукавичок" на 273%. За інформацією WWD, такі показники є одними з найвищих з колись зареєстрованих сервісом Love the Sales.

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Персонаж Бредшоу був не єдиним, хто вплинув на збільшення пошукових запитів. Користувачі також хотіли дізнатися, де придбати "сукню Erdem". Цей показник збільшився на 72%. У подібній квітковій сукні Шарлотта (Крістін Девіс) з'явилася у фінальному епізоді під час пізнього сніданку.

Нагадаємо, разом із фінальною серією вийшов невеликий документальний фільм про зйомки "І просто так...". Судячи з трейлера, у проєкті буде багато монологів акторів. Вони представлять закулісний погляд створення спін-оффа. Наприклад, Синтія Ніксон поділиться враженнями про режисерський дебют – вона керувала зйомками шостої серії. Також актриса була співпродюсером шоу, як і її колеги Сара Джессіка Паркер та Крістін Девіс.

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